Понеделник, 04 Май 2026, 12:49
Никола Цолов с втора поредна победа във Формула 2 след оспорвана битка в Маями

Редактор: Ивайло Александров
Българският пилот записа втора победа във Формула 2, след като триумфира в спринтовата надпревара от втория кръг за сезона в Маями.
 

След като се класира десети в квалификациите вчера, Никола Цолов стартира от полпозишъна с отлично потегляне днес. Цолов водеше пред нидерландеца Лорън ван Хьопен в продължение на пет обиколки, като не му остави път да се пласира пред него.

 

Ван Хьопен загуби втората позиция от Джошуа Дюрксен, но след негова грешка нидерландският пилот си върна мястото зад българина. Няколко малки грешки на Цолов не успяха да му отнемат челната позиция до последната обиколка.

 

Там Никола Цолов загуби лидерството в спирането за 11-ия завой, но успя успешно да контрира в самия край и си върна първото място. Българският състезател спечели с аванс от само 0,1 секунди пред Ван Хьопен.

 

Основното състезание в Маями, с което ще завърши вторият кръг за сезона във Формула 2, ще се проведе утре в 19:30 часа българско време. В него пилотите ще се състезават 32 обиколки и ще имат едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. От полпозишъна в него ще потегли Куш Майни, който спечели квалификация, а Цолов ще потегли от десетата позиция на стартовата решетка.

