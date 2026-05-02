В спешен порядък се търси алтернативен маршрут за пропадналия път след активизиралото се свлачище в района на „Райковски ливади“. На този етап се извършва оглед от експерти на Областното пътно управление, отбеляза инженер Калин Калчев, проектант от София.

Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващото частично трасе.

„Ще търсим вариант, но първо трябва да се направи проучване, да се установи дали свлачището е активно и едва след това ще се предприемат действия“, коментира инженер Марин Кушев, директор на Областното пътно управление в Смолян.

По предварителни оценки, най-малко една година ще е необходима за възстановяване на основния пътен участък, предположи инженер Калчев.

Според областния управител на Смолян Зарко Маринов твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние. Маринов твърди, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВиК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули пукане, което подсказва, че има движение в терена.

Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък „Стойките“ – Смолян, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък.