Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:48
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2238 | НОВИНИ

Най-малко 4000 са цивилните жертви при ударите на САЩ и Израел срещу Иран

Най-малко 4000 са цивилните жертви при ударите на САЩ и Израел срещу Иран
Редактор: Ивайло Александров
Най-малко 4000 души са убити при удари на САЩ и Израел срещу Иран, заяви пред репортери Абдул Маджид Хаким Илахи, говорител на върховния лидер на Ислямска република в Индия. Ранените са над 10 пъти повече.
 

„Досега в тази война са загинали над 4000 цивилни“, цитира думите му АНИ. „Те са убили много цивилни. За да сплашат хората, те нападнаха два пъти начално училище за момичета, убивайки 175 невинни деца. Никой не може да каже, че това е било грешка“, каза Илахи.

 

„Досега те са разрушили над 100 000 домове и са убили над 4000 невинни цивилни. Те са повредили над 50 болници и 25 университета. Повече от 40 000 цивилни са ранени. Те разрушиха мостове, обществени пространства, лаборатории и институции. Те нямаха уважение към хората. Действията им бяха лишени от морал и човечност. Убиваха всеки, когото видеха. В крайна сметка те заявиха, че ще унищожат иранската цивилизация, която е на повече от 7000 години.“

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 206 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 212 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9875 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5920 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4774 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3711 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3400 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3397 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3199 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 