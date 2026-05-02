Най-малко 4000 са цивилните жертви при ударите на САЩ и Израел срещу Иран
Най-малко 4000 души са убити при удари на САЩ и Израел срещу Иран, заяви пред репортери Абдул Маджид Хаким Илахи, говорител на върховния лидер на Ислямска република в Индия. Ранените са над 10 пъти повече.
„Досега в тази война са загинали над 4000 цивилни“, цитира думите му АНИ. „Те са убили много цивилни. За да сплашат хората, те нападнаха два пъти начално училище за момичета, убивайки 175 невинни деца. Никой не може да каже, че това е било грешка“, каза Илахи.
„Досега те са разрушили над 100 000 домове и са убили над 4000 невинни цивилни. Те са повредили над 50 болници и 25 университета. Повече от 40 000 цивилни са ранени. Те разрушиха мостове, обществени пространства, лаборатории и институции. Те нямаха уважение към хората. Действията им бяха лишени от морал и човечност. Убиваха всеки, когото видеха. В крайна сметка те заявиха, че ще унищожат иранската цивилизация, която е на повече от 7000 години.“
