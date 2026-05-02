Понеделник, 04 Май 2026, 12:47
Иран предлага отваряне на Ормуз при прекратяване на блокадата на САЩ

Редактор: Ивайло Александров
Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран.
 

Предложението на Иран обаче би отложило преговорите за ядрената програма на страната за по-късно – нещо, което американският президент Доналд Тръмп категорично е отказал. Информацията е от високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters.

 

Тръмп заяви в петък, че „не е доволен“ от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява.

 

По-късно високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени.

 

Четири седмици след като САЩ и Израел преустановиха бомбардировките срещу Иран, все още не е постигнато споразумение за прекратяване на войната, която доведе до най-големите смущения в световните енергийни доставки в историята.

 

Иран блокира почти цялото корабоплаване от Персийския залив, с изключение на собственото си, от повече от два месеца. Миналия месец САЩ наложиха своя собствена блокада на корабите от иранските пристанища.

