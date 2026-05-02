Понеделник, 04 Май 2026, 12:48
Китай отхвърля американските санкции заради връзки с иранския петрол

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Китай няма да се съобрази с американските санкции срещу пет фирми, наложени заради закупуване на ирански петрол, заяви министерството на търговията. Китай е ключов клиент на ирански петрол, главно чрез независими рафинерии тип „чайник“, които разчитат на суров петрол с отстъпка от Ислямската република.
 

САЩ засилиха санкциите срещу такива рафинерии в стремежа си да спрат приходите за Техеран. Заповедта на министерството на търговията, свързана със санкции, обявени отделно от миналата година, гласи, че мерките на САЩ „няма да бъдат признавани, прилагани или спазвани“.

 

Санкциите „неправомерно забраняват или ограничават китайските предприятия да извършват нормални икономически, търговски и свързани с тях дейности с трети страни и нарушават международното право и основните норми, уреждащи международните отношения“, се казва в изявление на министерството. „Китайското правителство последователно се противопоставя на едностранни санкции, лишени от разрешение от ООН и основани от международното право.“

 

Забраната се отнася за три компании в провинция Шандонг и две, базирани в други провинции. В петък Вашингтон наложи санкции на поредната китайска фирма, за която заяви, че е внесла „десетки милиони барели“ ирански суров петрол, като така е генерирала милиарди долари приходи за Техеран.

 

Последните санкции идват в момент, когато Вашингтон и Техеран са в дипломатически застой, без да се вижда трайно решение на конфликта, който избухна с американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Китай за разговори с лидера Си Дзинпин по-късно този месец.

