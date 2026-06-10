

"През 2005 г. завършихме с бюджетен излишък – имахме около 140 болници, в МВР работеха около 33,000 души, бюджетът на НЗОК беше 1,1 млрд. лева. Сега имаме около 60 000 числен състав на МВР, 400 болници, почти 11 млрд. лева в НЗОК, по-малко население и бюджетен дефицит. Тази година при завършващи около 45 000 ученици средно образование, имаме поискани около 42 000 платени от държавата места в университетите", даде пример Шулева.

"Нещата се раздуват прекомерно всяка година", категорична е Шулева.