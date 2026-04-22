Испански археолози идентифицират общо 151 подводни археологически обекта в залива Алхесирас, известен и като залив Гибралтар. От тях 124 са корабокрушения. Откритията са направени в рамките на изследване, проведено между 2020 и 2023 г.

Заливът е с площ около 29 квадратни мили и от векове служи като естествено убежище за кораби, които преминават през протока. Днес той остава важна спирка за международното корабоплаване, особено за транспортиране на петрол.



Следи от древни цивилизации до модерни войни



Откритите останки обхващат различни исторически периоди – от древната картагенска цивилизация до римската епоха, Средновековието и съвременността.















Най-старото корабокрушение датира от V век пр.н.е. Според изследователите корабът вероятно е превозвал рибен сос от района на днешния град Кадис – един от важните търговски продукти в античността.

Сред по-новите находки особено интересни са останките от периода на Наполеоновите войни в началото на XIX век, когато контролът върху протока е от стратегическо значение.



Следи от Втората световна война



Археолозите откриват и останки от началото на Втората световна война. Сред тях е т.нар. „Маiale“ – малка подводница, използвана от италианските военноморски сили за атаки срещу британски кораби в района на Гибралтар.

Това показва, че заливът не е бил само търговски център, но и сцена на военни операции през различни епохи.



Защо толкова много кораби потъват тук



Според изследователите географското положение на протока е ключово. Всеки кораб, който пътува между Средиземно море и Атлантика, трябва да премине през него. Често те спират в залива Алхесирас, за да изчакат подходящи метеорологични условия.

Тази комбинация от интензивен трафик, силни течения и променливи ветрове превръща района в едно от най-рисковите места за корабоплаване.



Скритото наследство излиза наяве



Дълго време голяма част от тези корабокрушения остават неизвестни. До 2019 г. в района са били документирани едва четири подводни обекта.















Сега ситуацията се променя. Една от причините е изменението на климата, което влияе на морските течения и движението на седиментите. Това води до разкриване на останки, които досега са били заровени под морското дъно.



Технологии разкриват миналото



Археолозите използват съвременни геофизични методи, за да открият и изследват обектите. Сред тях са многолъчев ехолот за триизмерно картографиране на морското дъно и магнитометър за откриване на метални структури под седиментите.

След това водолази извършват измервания и създават дигитални модели на откритите останки.



Още тайни под дъното



До момента изследванията обхващат сравнително плитки води – до около 10 метра дълбочина. В същото време заливът достига до 400 метра, което означава, че под повърхността вероятно се крият още много неизследвани обекти.

Според учените там може да има останки дори от праисторически времена, тъй като древни крайбрежни зони от палеолита днес се намират под вода.



Необходимост от защита



Изследователите подчертават, че тези находки са ценни не само за историята, но и за разбирането на търговията, технологиите и живота на хората в различни епохи.

В същото време те са застрашени – както от природни процеси, така и от съвременното корабоплаване. Затова една от основните цели на проекта е да се документират и защитят тези подводни археологически обекти.