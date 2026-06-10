Във вторник членовете на парламентарната комисия по бюджет и финанси приеха с 13 гласа "за" поемането на нов дълг до 3,8 млрд. евро, с който да се посрещнат предстоящи плащания по вече сключени договори по Плана за възстановяване и устойчивост.

Депутатите ще приемат тази седмица проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Предстои и второ гласуване на промените в Закона за защита на потребителите.

Народното събрание ще гласува на първо четене и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг.