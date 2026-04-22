Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 14:35
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 812 | НОВИНИ

Работници от военния завод в Търговище протестират и затварят пътя София-Варна

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Работниците от военния завод „Терем – Хан Крум“ – Търговище отново ще се съберат на протест до главния път София-Варна, за да изразят недоволството си срещу поредното забавяне на заплатите им.
 

„Ако до края на седмицата не получим това възнаграждение, вече ще изоставаме с две заплати“, обясни пред Радио Търговище главният инженер на завода Красимир Стоичков. „В четвъртък трябва да вземем решение на Общо събрание какво правим следващата седмица.“

 

Системно забавяне на възнагражденията и неяснотата за бъдещето на предприятието беше причината за поредицата протести миналата година. Работниците в Терем – Търговище са недоволни и от липсата на поръчки и на яснота за бъдещето на завода.

 

На въпрос дали очакват положително развитие след предстоящата промяна в управлението на страната, инж. Стоичков каза, че най-важното е да бъде решено има ли действителна нужда от този завод или не.

 

В предприятието работят 170 души. При протестите на служителите през 2025 година, 20 от 170-те работници напуснаха заради бавене на заплати.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 