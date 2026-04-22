„Ако до края на седмицата не получим това възнаграждение, вече ще изоставаме с две заплати“, обясни пред Радио Търговище главният инженер на завода Красимир Стоичков. „В четвъртък трябва да вземем решение на Общо събрание какво правим следващата седмица.“

Системно забавяне на възнагражденията и неяснотата за бъдещето на предприятието беше причината за поредицата протести миналата година. Работниците в Терем – Търговище са недоволни и от липсата на поръчки и на яснота за бъдещето на завода.

На въпрос дали очакват положително развитие след предстоящата промяна в управлението на страната, инж. Стоичков каза, че най-важното е да бъде решено има ли действителна нужда от този завод или не.

В предприятието работят 170 души. При протестите на служителите през 2025 година, 20 от 170-те работници напуснаха заради бавене на заплати.