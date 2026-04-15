Информацията е част от по-широкия масив от данни, който разкрива как руски свързани групи са компрометирали стотици електронни пощи в Украйна и други страни от НАТО и Балканите. Според Reuters именно тези изтекли данни позволяват да се проследи обхватът на операцията извън Украйна.

Кибератаката се свързва с групата Fancy Bear, която от години е обвинявана в операции в полза на руското военно разузнаване. Тя е известна с атаки срещу правителства, военни структури и международни организации, включително в Европа и САЩ. Според експерти, цитирани от Reuters, стилът и обхватът на операцията съответстват на предишни действия на руски държавно подкрепени хакерски екипи, въпреки че има разногласия дали именно Fancy Bear стои директно зад тази конкретна кампания.

България в контекста на руската активност



Случаят с България се откроява на фона на предишни подозрения за руска намеса в региона. Според данните, цитирани от Reuters, атаките са засегнали служители на местно ниво в Бургаска област.















Регионът вече е бил във фокуса на подобни съмнения. През миналата година се появиха твърдения, че руска намеса е довела до смущения в сателитните навигационни услуги непосредствено преди посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Българските институции не са отговорили на запитванията за коментар по случая.

Част от по-широка мрежа за шпионаж



Хакването на български акаунти е част от по-голяма операция, при която са засегнати над 280 имейл пощи. Повечето от тях са на украински прокурори и разследващи, но има и цели в други държави от НАТО.

Експерти смятат, че подобни атаки имат за цел не само събиране на информация, но и наблюдение върху институции, които могат да разследват руски интереси или влияние.

България – периферна, но включена цел



Макар броят на засегнатите акаунти у нас да е ограничен, включването на България в тази операция показва, че страната остава в обхвата на руските кибершпионски действия.

Данните подсказват, че Москва не прави разлика между централни и периферни цели, а следи широк кръг от институции в региона.