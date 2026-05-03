

„Темпото на напредване на Русия на бойното поле непрекъснато се забавя от ноември 2025 г. насам, тъй като продължаващите украински наземни контраатаки, удари със среден обсег, блокирането от страна на Кремъл на използването на терминалите на Starlink от Русия и ограниченията върху достъпа до Telegram изостриха съществуващите проблеми в руската армия“, се отбелязва в статията.



Същевременно анализаторите посочват, че забавянето на напредъка на Русия може да се дължи отчасти на сезонни колебания във времето.



Зимата на 2025-2026 г. беше по-студена и значително по-влажна от предишната. В резултат на това руската армия забави настъплението си през март и април поради пролетното размразяване. Топенето на замръзналата зимна почва и пролетните дъждове влошават условията за механизирано движение, тъй като превозните средства просто засядат по непроходими пътища.

Същевременно анализаторите посочват, че руските войски могат да увеличат темпото на настъплението си през май и юни с настъпването на горещото време.



ISW също така отбелязва, че Кремъл използва тактики за инфилтрация, за да преувеличи контрола на Русия върху територията.



„Според ISW, руските сили са превзели или проникнали в 28,28 квадратни километра територия през април 2026 г. и общо 1716,42 квадратни километра от ноември 2025 г. до април 2026 г. Въпреки това, през същия период руските сили са превзели само 1443,35 квадратни километра“, отбелязват анализаторите.

ISW отбелязва, че руските сили не контролират тези зони за проникване, които често се намират близо до украински позиции в спорни „сиви зони“.