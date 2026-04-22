САЩ с първа официална реакция след парламентарния вот в България

От американското посолство изразиха готовност за бъдещо сътрудничество. Те очакват съвместна работа с новото правителство. Целта е по-нататъшно развитие на двустранните отношения между София и Вашингтон.

Международните информационни агенции следят изборния процес в България с повишен интерес. Ройтерс и германската медия „Дойче Веле“ публикуваха анализи за изборната ситуация. Те акцентират върху убедителната преднина на формацията „Прогресивна България“. Чуждестранните медии често описват Румен Радев като политик с проруска ориентация. Тази характеристика контрастира с официалния тон на американското посолство. Дипломатите от Вашингтон избраха пътя на директното поздравление към победителите. Реакции от Брюксел и Кремъл след победата на Радев показват сложността на геополитическата ситуация.

Гласуването в секциите в Съединените щати протече при засилен интерес. Българите там не се отказаха да упражнят правото си на глас. В Чикаго и околните райони бяха обработени гласовете на около 3500 наши сънародници. Високата активност се запази дори след излизането на първите данни от екзитполовете. Резултатите зад граница често се различават от тези в България. В САЩ най-голяма подкрепа получи коалицията ПП-ДБ. „Прогресивна България“ зае втората позиция сред сънародниците ни в Америка. Партия „Величие“ също успя да привлече значителен брой гласове в САЩ.

Румен Радев направи кратко обръщение веднага след края на изборния ден. Той изрази задоволство от постигнатите изборни резултати. Румен Радев обяви вота за „победа на морала“ и края на досегашния модел. Това изявление подчертава желанието за промяна в политическата система на България. Сега основната задача е съставянето на стабилно правителство.

