Шефът на МВФ: Ценовият шок, причинен от войната, ще продължи да се усеща
Кристалина Георгиева изрази надежда, че примирието в Близкия изток ще доведе до траен мир. Всеки ден, в който конфликтът продължава, има своята цена за световната икономика, заяви управляващият директор на МВФ след заседанието на основния консултативен орган на Фонда.
Рисковете да се реализира по-тежкият сценарий, предвиден в прогнозите на МВФ за световната икономика и характеризиращ се с още по-слаб растеж и по-висока инфлация, се увеличават с всеки ден, през който конфликтът продължава, подчерта тя.
По думите й страните членки на организацията са били единодушни, че ценовият шок, причинен от войната, ще продължи да се усеща известно време.
Силният растеж е най-добрият начин да се абсорбират шоковете в икономиката, допълни Георгиева.
Тя насърчи централните банки внимателно да балансират рисковете от това да затегнат паричната политика твърде скоро с опасността да изчакат твърде дълго.
