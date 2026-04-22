След обвинения в нарушаване на примирието: Хизбула поднови атаките срещу Израел

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Ливанската военна групировка Хизбула е изстреляла ракети и дронове към северната част на Израел, след като преди това обвини израелската армия в нарушения на действащото примирие. Това се случва в навечерието на планирани преговори между Израел и Ливан с посредничеството на САЩ, които трябва да се проведат тази седмица, съобщава Reuters.
 

Израелската армия от своя страна заявява, че Хизбула, подкрепяна от Иран, е изстреляла ракети срещу нейни позиции в Южен Ливан и определя действията като „явно нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня. По-рано Тел Авив съобщи, че е нанесъл удар по пускова установка, използвана при атаката, както и че дрон, изстрелян от Ливан, е бил прехванат, след което са задействани сирени в северната част на страната.

 

Десетдневното примирие между двете страни, договорено с посредничеството на САЩ, влезе в сила миналия четвъртък, но напрежението остава високо. Израелските сили продължават да присъстват на части от ливанска територия в зона от 5 до 10 километра по границата. Според Тел Авив това се налага заради необходимостта от буферна зона срещу бъдещи атаки.

 

Хизбула на свой ред обвинява Израел в атаки срещу цивилни и разрушаване на домове, което според групировката също нарушава примирието. Организацията твърди, че е ударила израелска позиция, от която са били извършвани атаки срещу Южен Ливан.

 

На дипломатическо ниво ливанският премиер Науаф Салам заяви, че правителството му не търси конфронтация с Хизбула, но няма да допусне да бъде сплашвано. Той подчерта, че Ливан подготвя възможни преговори с Израел за прекратяване на конфликта и настоява за укрепване на държавния суверенитет.

 

Салам се срещна с френския президент Еманюел Макрон в Париж, за да обсъдят международната подкрепа за Ливан. Междувременно САЩ организират среща на ниво посланици между Израел и Ливан, като все още не е ясно дали тя ще е насочена към удължаване на примирието или към по-широк мирен процес.

 

Ливанският премиер подчерта, че страната ще се нуждае от около 500 милиона евро в следващите шест месеца за справяне с хуманитарната криза, която е довела до разселването на над 1,2 милиона души.

