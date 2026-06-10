Румъния настоява за по-силно присъствие на алианса



След срещата румънският президент Никушор Дан заяви, че войната срещу Украйна продължава да създава сериозни рискове за евроатлантическата сигурност, особено в Черноморския регион, пише Politico.





„Затова е важно НАТО да засили присъствието и способностите си в Румъния“, написа той.

По думите му е постигнато съгласие проектите на НАТО за противодействие на заплахите от дронове да бъдат ускорени, така че конкретни мерки за подкрепа на засегнатите съюзници да бъдат одобрени на срещата на върха на алианса в Анкара следващия месец.

Поредни инциденти по източния фланг



Заседанието е било планирано предварително, но е придобило допълнителна спешност след инцидента в Румъния в края на миналия месец. Тогава руски дрон падна върху жилищна сграда и предизвика призив от Букурещ за ускорени доставки на средства за противовъздушна отбрана.

През последните седмици НАТО е вдигала изтребители и заради подозрителни дронове над Латвия и Естония.

Говорителката на алианса Алисън Харт заяви, че вследствие на продължаващата война срещу Украйна се наблюдават все повече инциденти с безпилотни летателни апарати по източния фланг на НАТО.

Подготовка за срещата на върха в Анкара



Според дипломатически източници дискусията е дала нов тласък на подготовката на конкретни инициативи в областта на дроновете за срещата на върха на лидерите на НАТО на 7 и 8 юли.

Все още не е ясно кога съюзниците биха пристъпили към реални покупки на дронове.

НАТО разполага с ограничен брой собствени военни средства, тъй като основната част от техниката се предоставя от държавите членки. Алиансът обаче може да координира съвместни придобивания и впоследствие оборудването да бъде поставено под командването на висшите военни структури на НАТО.





Черно море и енергийната инфраструктура във фокуса



По време на разговорите съюзниците са обсъдили и рисковете за критичната инфраструктура в Черно море. Сред обектите, които предизвикват тревога, е офшорният газов проект „Нептун Дийп“ на стойност 4 млрд. евро, който трябва да започне работа през следващата година.

Държавите членки са разгледали възможността военното командване на НАТО да засили наблюдението върху въздушните и морските дронови заплахи срещу подобни стратегически съоръжения.

Военни представители на страните от алианса, които са се срещнали миналата седмица в щаба на НАТО в белгийския град Монс, също са изразили готовност за пренасочване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана с цел наблюдение и неутрализиране на дронове над територията на Румъния.