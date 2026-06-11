Тенис надеждата ни ще се състезава с още пет кандидата за престижния приз.

В обръщение към младия тенисист Замфирова подчерта, че макар да не се познават лично, е наясно с трудностите в неговия спорт и го поздравява за постижението му на високо европейско ниво.

Гласуването за носителите на наградата ще се проведе по време на Генералната асамблея на Европейските олимпийски комитети, която започва в Будапеща.

Иван Иванов вече беше избран за „Най-добър млад спортист на България“ за 2025 година, след впечатляващ сезон, в който спечели титлите на сингъл при юношите на „Уимбълдън“ и US Open, както и световната титла на ITF.