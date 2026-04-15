Малена Замфирова се възстановява „светкавично бързо“

„Възстановяването ѝ върви много добре. Въпреки огромната травма и множеството счупвания тя вече може да върти колело и започваме работа по възстановяване на мускулатурата. Много съм оптимистичен и вярвам, че още следващия сезон ще кара на нивото, на което беше“, заяви Анатолий Замфиров.

Той допълни, че ключов фактор за бързото ѝ възстановяване е отличната ѝ спортна форма преди инцидента, която ускорява процеса на връщане към нормален тренировъчен режим.

Замфиров коментира и предстоящите следствени действия, свързани с инцидента, като подчерта, че на този етап фокусът остава върху медицинското възстановяване, а правните въпроси ще се разглеждат по-късно.

Бащата на Малена и Тервел Замфиров говори и по други ключови теми около развитието на българския сноуборд, включително представянето на Тервел и състоянието на националния отбор. Той посочи, че олимпийският бронзов медал на неговия син е резултат от последователна работа и правилна подготовка, като подчерта ролята на целия екип около състезателите.

„Тервел се справя много добре със задачите, които са му поставени. Естествено, на всички ни се искаше медалът да бъде с друг цвят, но не трябва да сме нахални. С малки стъпки напред се гради голям резултат“, заяви Замфиров.

По думите му българският сноуборд има стабилно бъдеще, тъй като около националния отбор вече се формира широка база от млади състезатели.

„Работим правилно, всички по веригата си вършат работата. Има около 20 сноубордисти около нас, имаме перспективни състезатели в по-долните възрастови групи. България ще бъде сериозен фактор в този спорт“, допълни той.

Замфиров акцентира и върху проблемите със спортната инфраструктура у нас, като заяви, че зимните спортове са в по-неблагоприятно положение в сравнение с останалите дисциплини.

„В последните 30 години за зимните спортове почти не е изграждана база. Нямаме нито една закрита зала за зимни спортове, каквито има в Европа“, посочи той.

В тази връзка той очерта и своите приоритети за следващите години – изграждане на закрита тренировъчна база и по-добри условия за подготовка на състезателите, както и по-широк достъп до планината Витоша за тренировки на националния отбор и любители.