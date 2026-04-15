Украйна си е отвоювала близо 50 кв. км. територия през март

Военни анализатори отбелязват, че украинските контраатаки в югоизточната част на страната са успели да нарушат руските планове в района на Покровск и да отслабят пролетната офанзива като цяло. Сирски допълва, че от края на януари Украйна е върнала общо около 480 кв. км територия. По-рано президентът Володимир Зеленски определи настоящата ситуация на фронта като най-благоприятната за Киев от средата на 2025 г.

В опит да ограничат военния потенциал на Русия, украинските сили продължават с интензивни удари по стратегически цели на руска територия. Само през март са поразени 76 обекта, сред които 15 съоръжения от нефтопреработвателната индустрия.

Киев засилва и атаките срещу пристанища, рафинерии и заводи за торове, с цел да намали приходите на Москва от износ и да отслаби икономическата ѝ база за водене на войната.