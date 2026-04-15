Сряда, 15 Април 2026, 19:54
Украйна си е отвоювала близо 50 кв. км. територия през март

Източник: БГНЕС
Украйна е възстановила контрола над близо 50 кв. км територия през март, съобщи главнокомандващият на армията Александър Сирски, цитиран от Reuters. По думите му с подобряването на времето руските сили са засилили настъплението си по почти цялата 1200-километрова фронтова линия. Най-интензивни са били бойните действия около Покровск – ключов район, към който Москва насочва усилията си още от средата на 2024 г. Сред най-напрегнатите точки Сирски посочва още Александровка, Константиновка и Лиман.
 

Военни анализатори отбелязват, че украинските контраатаки в югоизточната част на страната са успели да нарушат руските планове в района на Покровск и да отслабят пролетната офанзива като цяло. Сирски допълва, че от края на януари Украйна е върнала общо около 480 кв. км територия. По-рано президентът Володимир Зеленски определи настоящата ситуация на фронта като най-благоприятната за Киев от средата на 2025 г.

 

В опит да ограничат военния потенциал на Русия, украинските сили продължават с интензивни удари по стратегически цели на руска територия. Само през март са поразени 76 обекта, сред които 15 съоръжения от нефтопреработвателната индустрия.

 

Киев засилва и атаките срещу пристанища, рафинерии и заводи за торове, с цел да намали приходите на Москва от износ и да отслаби икономическата ѝ база за водене на войната.

