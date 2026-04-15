Мело отбеляза, че Португалия цени високо Съединените щати, наричайки Вашингтон ключов трансатлантически партньор. Той посочи, че страната му е против създаването на отделна европейска армия.

Мело заяви, че Португалия трябва да инвестира във въоръжените си сили, за да гарантира, че те са способни да изпълняват възложените им задачи в рамките на НАТО.



Той отбеляза също, че Португалия е увеличила разходите си за отбрана в съответствие с критериите на НАТО до 6,12 милиарда евро (или 2% от БВП) през 2025 г., четири години по-рано от първоначалния график.



През 2024 г. разходите възлизат на приблизително 4,5 милиарда евро или 1,58% от БВП.



Припомняме, че през януари европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс предложи идеята за създаване на съвместни въоръжени сили, които потенциално биха могли да заменят американските войски в Европа.



Това се случи, след като румънското Министерство на отбраната потвърди по-ранни медийни съобщения в края на октомври, че САЩ намаляват броя на войските си, разположени в Европа.



През март Кубилюс заяви, че ЕС се нуждае от обща армия поради намаляването на военното присъствие на САЩ на европейския континент.