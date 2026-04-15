Португалия се противопоставя на създаването на обща европейска армия

Португалия се противопоставя на създаването на обща европейска армия
Португалия се противопоставя на създаването на отделна европейска армия, предпочитайки да укрепи и модернизира своите въоръжени сили в рамките на НАТО, заяви министърът на отбраната Нуно Мело, цитиран от Ройтерс.
 

Мело отбеляза, че Португалия цени високо Съединените щати, наричайки Вашингтон ключов трансатлантически партньор. Той посочи, че страната му е против създаването на отделна европейска армия.

 

Мело заяви, че Португалия трябва да инвестира във въоръжените си сили, за да гарантира, че те са способни да изпълняват възложените им задачи в рамките на НАТО.


Той отбеляза също, че Португалия е увеличила разходите си за отбрана в съответствие с критериите на НАТО до 6,12 милиарда евро (или 2% от БВП) през 2025 г., четири години по-рано от първоначалния график.


През 2024 г. разходите възлизат на приблизително 4,5 милиарда евро или 1,58% от БВП.


Припомняме, че през януари европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс предложи идеята за създаване на съвместни въоръжени сили, които потенциално биха могли да заменят американските войски в Европа.


Това се случи, след като румънското Министерство на отбраната потвърди по-ранни медийни съобщения в края на октомври, че САЩ намаляват броя на войските си, разположени в Европа.


През март Кубилюс заяви, че ЕС се нуждае от обща армия поради намаляването на военното присъствие на САЩ на европейския континент.

