Сряда, 15 Април 2026, 19:51
Бюлетината става невалидна при показан или заснет вот

Бюлетината става невалидна при показан или заснет вот
Централната избирателна комисия (ЦИК) напомни, че при показване или заснемане на вота бюлетината се обявява за недействителна. Информацията беше публикувана във Facebook във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.
 

От комисията уточняват, че в подобни случаи бюлетината не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се предоставя нова бюлетина, той няма право да гласува повторно и не се подписва в избирателния списък. Освен това носи административнонаказателна отговорност.

 

ЦИК публикува и разяснения за правата на гражданите в изборния ден. В рамките на инициативата „Ден на отворените врати“ ученици са имали възможност да се запознаят с процеса на гласуване както с хартиена бюлетина, така и чрез машина.

 

Окончателният брой на избирателите за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 секции ще се гласува машинно, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.

