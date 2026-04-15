Бюлетината става невалидна при показан или заснет вот

От комисията уточняват, че в подобни случаи бюлетината не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се предоставя нова бюлетина, той няма право да гласува повторно и не се подписва в избирателния списък. Освен това носи административнонаказателна отговорност.

ЦИК публикува и разяснения за правата на гражданите в изборния ден. В рамките на инициативата „Ден на отворените врати“ ученици са имали възможност да се запознаят с процеса на гласуване както с хартиена бюлетина, така и чрез машина.

Окончателният брой на избирателите за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 секции ще се гласува машинно, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.