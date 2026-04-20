Данните показват мащаба на промяната: всеки месец около 15 000 работни места изчезват от германската индустрия, включително от някога доминиращия автомобилен сектор. Mercedes-Benz отчита спад на печалбата от 49% за 2025 г., а Volkswagen – вторият по големина автомобилен производител в света – съобщава за 44% по-ниска печалба и планира съкращение на 50 000 работни места в Германия до 2030 г.

Дори премиум брандове като Porsche отчитат драматичен спад – оперативната им печалба се свива с 98% спрямо 2024 г., която вече беше една от най-слабите години в историята на компанията.

Все по-голяма част от германската икономика се крепи на услугите, които формират около 70% от БВП, докато индустрията остава около 20%. В същото време значителна част от услугите зависят именно от промишлени компании като автомобилните производители. На този фон, докато американските гаранции за сигурност стават все по-несигурни и Европа ускорява превъоръжаването си, Берлин се позиционира като бъдещ гръбнак на европейската отбранителна индустрия, продължава изданието.

„Автомобилната индустрия е под натиск заради глобалното забавяне, геополитическите рискове и засилената конкуренция от Китай“, коментира пред него Клаус Розенфелд, изпълнителен директор на Schaeffler – голям доставчик за автомобилната индустрия, който вече навлиза и в отбранителния сектор.

Паралелно с това нови регулаторни промени в Германия и ЕС улесняват достъпа до капитал за отбранителни компании, а държавни поръчки и финансиране отключват близо 1 трилион евро инвестиции в сектора, подхранвани от опасения за руската експанзия и влошаващата се глобална сигурност.

„Има ясна тенденция в германската икономика – хората все по-често се питат как могат да допринесат за възстановяване на отбранителните ни способности“, казва Розенфелд.

Неговата компания вече произвежда двигатели за дронове, системи за бронирани машини и компоненти за военната авиация. Целта е около 10% от оборота ѝ – 24 млрд. евро – да идва от отбранителния бизнес, създаден миналата година.

По думите му културната промяна също е ключова: „В Германия има много оплакване. Ако всички само се оплакват, нищо няма да се промени. Трябва да запретнем ръкави“.

В индустриалните региони на страната производствени линии, които някога захранваха износния бум на Германия, постепенно се пренасочват към нуждите на европейското превъоръжаване. Правителството подкрепя този процес, като не се опитва да възстанови стария модел, а да го замени. Използват се празни фабрики и освободена работна сила за единствения сектор, който расте мащабно – отбраната.

Volkswagen води разговори с израелски компании за производство на компоненти за системата Iron Dome до 2027 г. Много фирми вече работят на три смени за производство на оръжия и боеприпаси за Украйна. Очаква се и част от прехващачите „Пейтриът“, досега изцяло американско производство, да започнат да се произвеждат в Германия.

И близо 90% от европейския рисков капитал в отбранителни технологии вече се насочва към германски компании.

„Европа трябва да може да се защитава сама и това означава силна отбранителна индустрия“, заявява министърът на икономиката Katherina Reiche.

Германското правителство насърчава трансформацията на индустрията чрез пренасочване на съществуващи мощности към отбранителни нужди и създава платформи, които свързват традиционни производители с военната индустрия.

Един от примерите за тази промяна е Deutz – 162-годишна компания, започнала като производител на двигатели с вътрешно горене. Новото ръководство я насочва към отбранителния сектор още преди войната в Украйна да започне. Компанията вече произвежда двигатели за дронове, системи за бронетехника и военни приложения, както и енергийни решения за системи Patriot, използвани от Саудитска Арабия.

„Нашето предимство са стабилните доставки – това, което работи при автомобилите, работи и в отбраната“, казва изпълнителният ѝ директор.

За разлика от традиционните военни производители, които имат бавни цикли на разработка, автомобилните доставчици могат да увеличават производството бързо и гъвкаво. Пример за това е Lockheed Martin, която произвежда около 620 ракети-прехващачи годишно за системата „Пейтриът“, въпреки огромното търсене, породено от конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Германският Deutz вече доставя двигатели за системи „Пейтриът“ и различни безпилотни и бронирани платформи, след като бързо навлиза в новия сектор чрез придобивания и инвестиции. Компанията успява да избегне масови съкращения, като пренасочва работници към отбранителното производство, а приходите ѝ нарастват с 15% за последната година.