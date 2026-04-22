Сряда, 22 Април 2026, 14:36
Търсенето на дрехи втора употреба нараства в САЩ: Защо се случва това?

Търсенето на дрехи втора употреба нараства в САЩ: Защо се случва това?
Американците все по-често купуват дрехи втора употреба, за да намалят разходите си и да спестят пари, показва нов доклад на Института Bank of America, цитиран от The Independent.
 

Освен това, потребителите не само посещават магазини за дрехи втора употреба по-често, но и харчат по-малко за всяка покупка. Според проучването, броят на сделките с дрехи втора употреба на домакинство през март е нараснал девет пъти по-бързо от общите разходи. В същото време, от април 2023 г. насам, купувачите от всички нива на доходи са започнали да харчат по-малко за покупка.

 

„Индустрията на магазините за втора употреба бързо набира популярност през последните години, отчасти благодарение на социалните медии, където видеоклипове с находки от магазините за втора употреба стават вирусни“, се казва в статията.

 

Поколението Z е особено активно. За мнозина интересът им към устойчивата мода се е превърнал в източник на допълнителни доходи. Тази година членовете на поколение Z са представлявали 41% от продавачите на употребявани дрехи, в сравнение с 37% през 2024 г.

 

Като цяло броят на клиентите на Bank of America, продаващи употребявани стоки, се е увеличил с 16% през март в сравнение с миналата година.

 

В него се добавя, че пазаруването на стоки втора употреба помага на някои американци да се справят с нарастващите разходи за живот, а също така им дава чувство за принос към опазването на околната среда.

 

В доклада се отбелязва, че инфлацията и нарастващите разходи за търговия на дребно (особено митата) са довели до значително покачване на цените на дрехите – сега те са приблизително пет пъти по-високи, отколкото преди век. При тези обстоятелства дрехите втора употреба се превръщат в по-достъпна и екологична алтернатива.


В същото време инфлацията се повиши през март, отчасти поради високите цени на енергията. Индексът на потребителските цени се увеличи с 0,9% на месечна база и с 3,3% на годишна база. За сравнение, Федералният резерв на САЩ си е поставил за цел инфлация от 2%.

 

Според същия институт „Банк ъф Америка“, почти една четвърт от американските домакинства са живели от заплата до заплата през 2024 г.

 

Въпреки че броят на такива семейства продължава да расте, темпът на този растеж се е забавил почти три пъти в сравнение с 2023 г.

 

В същото време американците са станали по-малко уверени във финансовата си стабилност след пенсиониране. Според проучване на Института за изследване на обезщетенията на служителите и Greenwald Research, само 64% ​​от анкетираните се чувстват уверени в пенсионните си спестявания на фона на нарастващите разходи и несигурността относно социалното осигуряване.

 

