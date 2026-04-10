"Украинската Венеция" остана без ток на Разпети петък

„През нощта Одеска област отново беше подложена на масирана атака от вражески дронове, насочени към енергийната и пристанищната инфраструктура. Щетите доведоха до прекъсвания на електрозахранването. „Празните резервоари за съхранение и пристанищното оборудване също бяха повредени“, каза служителят.

Според него няма пострадали. Пожарите са овладени. Всички аварийни служби са на място, а действията по отстраняване на последствията и почистването продължават.



Според Сергий Лисак, началник на Одеския междурегионален военен окръг, врагът е атакувал Одеса с дронове почти цяла нощ. Благодарение на Силите за отбрана жилищните сгради са останали невредими, въпреки че са регистрирани щети по инфраструктурата.

„Общността Вилково е понесла най-много щети. В момента общността е без ток. Енергийните работници работят по възстановяването му.“ Отбелязва се, че цялата критична инфраструктура се захранва от генератори.

Според пресслужбата на регионалната Държавна служба за извънредни ситуации, масирана атака от страна на окупаторите е причинила масивен пожар в обект от критична инфраструктура. Държавната служба за извънредни ситуации е разположила 20 единици техника и над 80 спасители за справяне с последствията.

Припомняме, че Вилково е град в Измаилски район на Одеска област, разположен в делтата на Дунав, в далечния югозапад на Украйна. Това е последното селище по бреговете на реката, преди тя да се влее в Черно море. Градът е известен и като „украинската Венеция“ заради многобройните канали, които очертават улиците. Поради това лодките са често срещано средство за придвижване тук.