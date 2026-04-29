Промяната ще стане факт от началото на 2027 г. Финансирането ще се осъществява чрез целеви трансфер на средства от бюджета на Министерството на здравеопазването към Касата. По този начин държавата поема директен ангажимент за лечението на тези пациенти в извънболничната помощ.

Кои терапии ще се покриват?

Предвижда се НЗОК да поеме разходите за лечение на:

*Хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон;



* Разстройства на обмяната на медта (включително болест на Уилсън).



Тази стъпка е част от усилията за устойчивост на здравната система, като се гарантира, че децата с тези редки и специфични състояния ще имат достъп до лечение без прекъсване, независимо от резултатите на дарителските кампании.