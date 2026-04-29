Сряда, 29 Април 2026, 18:40
Важна промяна: НЗОК ще заплаща за дефицит на растежен хормон и обмяна на медта при децата

Редактор: Frognews
Здравната каса (НЗОК) ще започне да заплаща за специфични терапии при деца, които в момента разчитат на средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Новината съобщи Станимир Михайлов, председател на Надзорния съвет на НЗОК и заместник-министър на финансите.
 

Промяната ще стане факт от началото на 2027 г. Финансирането ще се осъществява чрез целеви трансфер на средства от бюджета на Министерството на здравеопазването към Касата. По този начин държавата поема директен ангажимент за лечението на тези пациенти в извънболничната помощ.

 

Кои терапии ще се покриват?

 

Предвижда се НЗОК да поеме разходите за лечение на:

 

*Хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон;


* Разстройства на обмяната на медта (включително болест на Уилсън).


Тази стъпка е част от усилията за устойчивост на здравната система, като се гарантира, че децата с тези редки и специфични състояния ще имат достъп до лечение без прекъсване, независимо от резултатите на дарителските кампании.

