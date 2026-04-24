След операцията той е конвертирал средствата в криптовалута и е опитал да заличи следите от своя акаунт.

От пресслужбата на федералната прокуратура в Ню Йорк, цитирана от Асошиейтед прес, съобщават, че според разследването между декември 2025 г. и януари 2026 г. 38-годишният старши сержант Ганън Кен ван Дайк е бил част от подготовката на операция за извеждането на Мадуро от Каракас. Паралелно с това той е правил залози в платформата Polymarket, използвайки достъп до класифицирана информация.

Разследващите твърдят, че става дума за използване на служебна информация за лична облага. Ван Дайк е обвинен в неправомерно използване на поверителна държавна информация, измама и други свързани престъпления. Ако бъде признат за виновен, го грози до 20 години затвор.

Междувременно защитата на Николас Мадуро настоява делото срещу него да бъде прекратено. Според информация на американски медии бившият венецуелски лидер се е явил за втори път пред съд в Ню Йорк, след като е бил задържан при операцията.

САЩ са провели операция по извеждането му и на съпругата му Силия Флорес от Каракас на 3 януари, като в нея са участвали специалните части „Делта“. Двамата са били транспортирани до САЩ и изправени пред съда по обвинения, свързани с наркотрафик и незаконен трафик на оръжие.