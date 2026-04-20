Вотът в чужбина: Величие бие ГЕРБ и Възраждане, лидер отново е ПБ

Коалицията на Румен Радев получава 69 903 гласа – или 38,149% подкрепа.

Втори са ПП-ДБ с 41 354 гласа или 22,568% подкрепа.

На трето място е ДПС с 15 855 гласа или 8,653%.

На четвърто място е Величие с 10 508 гласа или 5,735% подкрепа.

Възраждане е на пето място с 9 583 гласа или 5,230% подкрепа.

На шесто място е ГЕРБ-СДС с 8 489 гласа или 4,633% подкрепа.

Обработката на изборните резултати продължава.