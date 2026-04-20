Вотът в чужбина: Величие бие ГЕРБ и Възраждане, лидер отново е ПБ
„Прогресивна България“ заема челна позиция по вот и от гласуването в чужбина, при 98.78% обработени СИК протоколи към 10 ч. днес.
Коалицията на Румен Радев получава 69 903 гласа – или 38,149% подкрепа.
Втори са ПП-ДБ с 41 354 гласа или 22,568% подкрепа.
На трето място е ДПС с 15 855 гласа или 8,653%.
На четвърто място е Величие с 10 508 гласа или 5,735% подкрепа.
Възраждане е на пето място с 9 583 гласа или 5,230% подкрепа.
На шесто място е ГЕРБ-СДС с 8 489 гласа или 4,633% подкрепа.
Обработката на изборните резултати продължава.
