По време на правителствено заседание Путин призна, че подобни смущения в достъпа до мрежата понякога създават сериозни неудобства за гражданите в големите градове, но подчерта, че приоритет остава сигурността на населението. Той допълни, че ако ограниченията са свързани с предотвратяване на терористични атаки, те са оправдани, дори когато водят до временни затруднения.

Путин посочи още, че органите на реда трябва да проявяват „изобретателност“, за да намират решения, които едновременно гарантират сигурността и осигуряват нормалното функциониране на ключови обществени услуги.

През последния месец властите в Москва временно спряха мобилния интернет за близо три седмици, като подобни ограничения се прилагат и в други региони. Официалната причина е рискът украински дронове да използват мрежата за координация на атаки.

Мерките обаче предизвикват критики от страна на бизнеса и гражданите, които посочват сериозни затруднения в банковите услуги, транспорта и ежедневните дейности. Според източници, близки до Кремъл, част от представители на икономическия сектор и банковата общност са настоявали пред властите за облекчаване на ограниченията.

Путин заяви още, че предварителното уведомяване за прекъсванията не винаги е удачно, тъй като може да бъде използвано от „престъпници“, които да адаптират действията си. В същото време той подчерта необходимостта от по-добра координация между службите за сигурност и гражданските институции, както и от създаване на механизъм за непрекъсната работа на жизненоважните услуги.

Политически анализатори, сред които Татяна Становая, коментират пред Reuters, че посланието на президента е двусмислено – от една страна оправдава ограниченията, а от друга признава необходимостта обществото да бъде по-добре информирано. Според нея Путин прехвърля отговорността върху администрацията, като същевременно потвърждава, че мерките ще продължат според преценката на службите за сигурност.