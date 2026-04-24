Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 08:03
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 249 | НОВИНИ

Заради предотвратяване на атаки: Путин призна за умишлени прекъсвания на интернет

Източник: БГНЕС
Руският президент Владимир Путин призна, че прекъсванията на интернет в Русия са умишлени и се въвеждат по съображения за сигурност, като защити мерки, които предизвикват широко обществено недоволство. По думите му, цитирани от РИА Новости, те са свързани с дейности по предотвратяване на терористични актове.
 

По време на правителствено заседание Путин призна, че подобни смущения в достъпа до мрежата понякога създават сериозни неудобства за гражданите в големите градове, но подчерта, че приоритет остава сигурността на населението. Той допълни, че ако ограниченията са свързани с предотвратяване на терористични атаки, те са оправдани, дори когато водят до временни затруднения.

 

Путин посочи още, че органите на реда трябва да проявяват „изобретателност“, за да намират решения, които едновременно гарантират сигурността и осигуряват нормалното функциониране на ключови обществени услуги.

 

През последния месец властите в Москва временно спряха мобилния интернет за близо три седмици, като подобни ограничения се прилагат и в други региони. Официалната причина е рискът украински дронове да използват мрежата за координация на атаки.

 

Мерките обаче предизвикват критики от страна на бизнеса и гражданите, които посочват сериозни затруднения в банковите услуги, транспорта и ежедневните дейности. Според източници, близки до Кремъл, част от представители на икономическия сектор и банковата общност са настоявали пред властите за облекчаване на ограниченията.

 

Путин заяви още, че предварителното уведомяване за прекъсванията не винаги е удачно, тъй като може да бъде използвано от „престъпници“, които да адаптират действията си. В същото време той подчерта необходимостта от по-добра координация между службите за сигурност и гражданските институции, както и от създаване на механизъм за непрекъсната работа на жизненоважните услуги.

 

Политически анализатори, сред които Татяна Становая, коментират пред Reuters, че посланието на президента е двусмислено – от една страна оправдава ограниченията, а от друга признава необходимостта обществото да бъде по-добре информирано. Според нея Путин прехвърля отговорността върху администрацията, като същевременно потвърждава, че мерките ще продължат според преценката на службите за сигурност.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 