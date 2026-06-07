Според него, само от 2022 г. насам над 5,7 милиона граждани са напуснали страната.
„Имаме работа с потресаващи цифри: според UNHCR над 5,7 милиона украинци са пътували в чужбина от 2022 г. насам, а ако броим от 2014 г. насам, това са 8,5 милиона. Това е глобално предизвикателство, което изисква координирани действия“, отбеляза Лубинец.
Омбудсманът подчерта, че завръщането на граждани в Украйна трябва да се основава не само на обжалвания, но и на реални гаранции за сигурност и международни програми за подкрепа.
„Всички ние искрено искаме нашите хора да се завърнат, но само призивите не са достатъчни. Необходими са две условия: надеждни международни гаранции за сигурност и специална международна инициатива за осигуряване на жилища“, каза той.
Лубинец също така посочи важността на удължаването на статута на временна закрила за украинците в чужбина до края на активните военни действия.
Лубинец заяви, че до края на 2025 г. 11 милиона украински граждани ще са пътували в чужбина. Той също така отбеляза, че официалната статистика на Министерството на външните работи е малко по-ниска - 8,5 милиона. Омбудсманът обаче казва: „Разбираме, че някои не се регистрират в консулствата, така че украинските власти не ги виждат“.
Според бившия външен министър Дмитро Кулеба, „критично малцинство“ от украински граждани, които в момента са в чужбина, ще се завърнат в Украйна.
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Коментари 31
Ясно е, че "ухилянтите" (отклонилите се от военна служба) ще трябва да бъдат върнати в Украйна за да си изпълнят войнишкия дълг. Въпросът е само как да се стиковат нещата м/у ЕС и Украйна...
И по-бързо ако може, че дивеча критично намаля.
Дератизатор: Човек обикновено съди за другите по себе се. Ти, вероятно би избягал. Но украинските мъже не са избягали: Според официалните и регулярно обновявани данни на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Евростат, жените съставляват приблизително 46% до 48% от общия брой на украинските бежанците в чужбина. Децата (момчета и момичета под 18 години) са около 40% до 43%. Има малко мъже. Това най-чисто са инвалиди, хора над 60 годишна възраст или многодетни бащи (с три или повече деца), които имат законно право да пресичат границата. Огромния проблем са жените вежду 25 и 45 години. Данните на Евростат показват, че за разлика от предишни бежански вълни в Европа (например от Близкия изток), украинските жени се интегрират на пазара на труда с рекордна скорост. В държави като Германия, Чехия и Полша над 60% от тях вече работят и плащат данъци. Колкото по-дълго работят там, толкова по-малка е вероятността да се върнат.
Големият страх на украинските демографи е, че когато военните действия приключат и границите за мъже се отворят, няма жените да се върнат при съпрузите си в разрушената Украйна, а мъжете ще емигрират на Запад, за да се съберат с вече устроените си семейства.
Zагубеняка Джери: Прав си Джерка, руснаците намаляхте на фронта.Внасяте войници от Северна Корея.
@Белград Вместо ричностни атаки, попитай ИИ например за: "процент ухилянтов в ЕС" и той ще ти отговори: "По состоянию на июнь 2026 года, мужчины призывного возраста составляют около 24% от общего числа украинских беженцев в ЕС со статусом временной защиты."
Дератизатор: Не знам какъв ИИ питаш, та ти отговаря на руски. Аз използвам AI. Цитирах ти данни от ООН и Евростат. PS Говоря перфектен руски, но думата ухилянт не и руска, а украинска (изписва се ухилянт). Тя произлиза от украинския глагол ухилятися, който означава избягвам, изкълчвам се, отклонявам се (например от отговорност или задължение). Ти обаче я използваш в руско изречени с руско окончание за родителен падеж. Човек, който мисли самостоятелно и говори чист руски, би използвал правилната руска дума уклонисты. Използването на ухилянты е ясен маркер, че коментарът ти е превод или директно копие от руските Телеграм канали или хибридни сайтове. Между другото, не за пръв път те хващам да пробутваш руски хибридки. От къде идва числото, което пробутваш:
Дератизатор: За да докарат цифрата до 24%, пропагандните източници обикновено събират в едно момчетата над 14-15 години, възрастните хора над 60 години, инвалидите и многодетните бащи, които по закон имат право да напуснат Украйна. Всички те биват брутално етикетирани като ухилянти, което няма нищо общо с реалния правен и хуманитарен статус на тези хора.
Какъв е този маймуняк на снимката? Що се отнася до материала - говори се за напуснали, пътуващи и пр., скоро бях в Турция - пълно е с окрайненски мутри и мутреси. И от къде на къде ние ще плащаме за нежеланието на окрайненската хунта да изпълни Минските споразумения, довели до войната?
Вие руснаците ли? Вие ще плащате репарации на Украйна за разрушенията и жертвите. И много ще плащате. Вас ви пускат в Турция, но ЕС е затворен за вас и така ще си остане. Затова недей да философстваш за неща, които не можеш да видиш.
От 40 милиона населения преди десет години в тая страна са останали наполовина. От най-голяма по територия в Европа днес тя клони към нула. Явно никой вече от гражданите й не иска да живее там, камо ли да даде живота си за Умрайна. И бягат! Когато си прегърнал като висша държавотворна ценност ценностите на нациста Бандера и си го направил национален герой става така, че бягат навън 9 мил. руснаци. Когато си прегърнал като висши държавни ценности - войнолюбивите евроНАТОВСКИ, антируски, сатанински ценности - напускат още 9 милиона рускоговорящи! И Дмитро Кулеба - по кръщелно Дмитрий - се водеше голям укро патриот, ама и той не се връща в Умрайна, за да даде живота си за нея. И е прав! Защо? Защото няма такава държава -НТД. Няма такъв народ - НТН! Има УПА, Азов, Десен сектор, насилствена мобилизация и Смърт!
Ти сега кого убеждаваш? Нас или себе си? Разбирам, че те е шубе. Войната я загубихте и украинците ще дойдат за вас. Няма къде да се скриете. Така, че не си губи времето по форумите, а хващай автомата и отивай в окопите.
Да, Belgarad, шубе ме е от милионите установили се безплатно у нас украинци, шубе ме е от инвеститори като КУБ и прането на милиони евро - мафиотски киевски пари. Шубе ме е от изнудването от страна на Умрайна, РБ да й дава милиарди военна и финансова помощ. Шубе ме е, че заради тях някой укро дрон или ракета ще падне връз сградата на фирмичката ти и на автопарка ти и ще съсипе бизнесчето ти. И даже в Румъния няма да можеш да се скриеш! Теб не те ли е шубе от украините?
Не евроценителю,понеже руснаците нападат мирни градове,жени и деца,то няма друг избор за тях .Но за руските ти колеги,ценители на европейски ценности,човешкия живот е нищо,включително за руските войници.Единственото спасение пред руския погром над мирни жители и градове е оцеляването и бягството.
ЕвроЦенител: Копейка, недей да ми се правиш на българин. Да, руснаците трябва да се страхуват от украинците. Вместо да висят по форумите, трябва да вземат автоматите и да защитават дома си. Като мъже.
Евроценител"шубе ме е от украинците у нас".Мен ме е шубе от 550000 руснаци с имоти у нас,още повече ме шубе ако рекат да си правят република тук,а най ме е шубе от българи,които с радост подгъзуват на руснаците и тровят околната среда
Режимът на Путлер надмина този на Сталин и принуди милиони хора да напуснат своите домове. За сравнение: Официални данни от Лигата на нациите: До 1926 г. Секцията за бежанци към Международното бюро на труда към Лигата на нациите (която издава т. нар. Нансенови паспорти за лица без гражданство) официално регистрира приблизително 1,11,2 милиона руски бежанци. Тази статистика обаче не включва много от тези, които са се натурализирали в други страни или са се заселили в Далечния изток.
Независими демографи, изследователски групи (като OutRush и Re:Russia) и международни институции оценяват общия брой на гражданите, напуснали Руската федерация от февруари 2022 г. насам, на между 800 000 и 1 000 000 души.
Към първата половина на 2026 г. активистите за правата на човека оценяват мащаба на преследването, както следва: Лишени от свобода: Според проекта Мемориал над 5400 души са лишени от свобода в Русия и териториите под неин контрол по дела с ясни признаци на политическа мотивация или незаконност. От тях статутът на политически затворник по отношение на правата на човека вече е официално присвоен на над 1300-1600 обвиняеми (процесът на проверка за всеки случай изисква време и преглед на документи).
Статистиката за емиграцията от Русия след началото на войната през 2022 г. е много по-мъглява и трудна за улавяне от тази за Украйна, тъй като руската държава умишлено засекретява данните, а хората, които бягат, не се регистрират като бежанци пред ООН, а напускат като туристи или по работа. Въпреки това, независими демографи и международни организации (като Mixed Migration Centre и Carnegie Endowment) оценяват общия брой на руснаците, напуснали страната в двете големи вълни (началото на войната и мобилизацията в края на 2022 г.), на между 800 000 и 1 000 000 души. За разлика от украинската бежанска вълна (която е съставена от жени и деца), руската емиграция има коренно различен облик - предимно мъже в активна възраст. Основният двигател на бягството беше спасяването от фронта. Затова мъжете между 20 и 40 години доминират статистиката. Избягалите са предимно от големите градове (Москва и Санкт Петербург), с висше образование и високи доходи.
Дератизатор, Не говорим за "войнишки дълг", а за това да защинаваш Родината си! Тези, които се отклоняват са от другата страна, а проблема е че няма де да идат! Дори "техните" съюзници не ги искат! Айран, Минските споразумения не се спазиха от твоите братушки! Защото те искат да завладеят, а не да се споразумяват! За жалост, тогава това не се осъзна нито от ЕС, нито от САЩ! Евроценител, Думите ти са красноречиви, за това колко си готов на всичко за семейството си, и Родината на която се поданик! Няма "антируски ценности", има анти путлерови! Belgarad, Украйна е богата Държава, не виждам причина мъжете да емигрират!
Аз не твърда, че ще се случи. Такива са опасенията.
Изследователи и социолози (например проектите OutRush и Re-Russia, както и данните на ZoIS) обикновено идентифицират няколко ключови фактора, които са принудили стотици хиляди хора да напуснат домовете си. Тази миграция често се разделя на две основни вълни: пролет (февруари-март 2022 г.) и есен (септември-октомври 2022 г., след обявяването на частична мобилизация). Причините за заминаването в тези вълни варират леко, но като цяло могат да бъдат обобщени като четири основни фактора.
Заплаха от мобилизация: Основната причина за стотици хиляди мъже (и техните семейства) беше обявяването на частична мобилизация през септември 2022 г.Страх от затваряне на границите: Опасения, че в страната ще бъде въведено военно положение и че пътуването ще бъде напълно забранено за мъже във военна възраст,Антивоенна позиция: Несъгласие с действията на ръководството на страната и нежелание за асоцииране с държавната политика.Заплахата от наказателно преследване: Въвеждането на строги закони (по-специално статии за дискредитиране на армията и фалшификати) направи невъзможни законните протести или откритото изразяване. Страхът от арести и политически репресии.
Проблемите на Украйна са си предимно проблеми на Украйва и за никаква международна подкрепа не може да става и дума. Освен това значителна част от тези които са напуснали са заминали в Русия и нямат никакво намерение да се занимават с токсични държави като днешна Украйна. От друга страна е ясно ,че жителите на Украйна които са фенове на ЕС или са вече в ЕС или ще искат да отидат там след края на бойните действия. Украинците като истински европейци са праволинейни - искат повече ,още повече ,по възможност всичко ,и то веднага ,и то без пари
Балта, "Проблемите на България, и желанието и за Свобода, и Независимост са проблеми на Българите"! Как ти звучи? Заминали в Русия, където ще бъдат "помолени" да избиват роднините си? С радост ще те заколя.
Сънят на тъпия българин - евролибераст - Русия губи войната и плаща репарации на Украйна. И като се събуди стане, тръсне глава, целуне телевизора, който предава Урсулчето и Кайчето и изреве - Смърт на Путин! После се сети, че в къщи няма хляб и водка, ама в порфейла си има само пет евро. За което пак е виновен Путин. И пак псува, докато пак заспи. И засънува...
Само си пропуснала, идиотке мила, че възнамеряваш да извършиш дефекация в устата на Путлер.
Извинявай, но за каква война говориш? Не е, ли "специална...."? Русия, и в момента плаща репарации за безумието, което сътвори путлер! А, братушките рано, или късно ще осъзнаят опиянението си. Както го казах, и в други постове ... цялото политическо ръководство да на тая качина трябва да бъде изринато. Не путлер! Той трябва да жиеев в мъки до края на жалкият си живот.
Вай вай! Чок лошо. Ам ся да пратят бусовете в Европа и да ги пълнят и на фронта. До месец два шъ втасат за тоз золум.
И ти си страхливец явно. Виж по-горе.
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