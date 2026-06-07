Според него, само от 2022 г. насам над 5,7 милиона граждани са напуснали страната.

„Имаме работа с потресаващи цифри: според UNHCR над 5,7 милиона украинци са пътували в чужбина от 2022 г. насам, а ако броим от 2014 г. насам, това са 8,5 милиона. Това е глобално предизвикателство, което изисква координирани действия“, отбеляза Лубинец.

Омбудсманът подчерта, че завръщането на граждани в Украйна трябва да се основава не само на обжалвания, но и на реални гаранции за сигурност и международни програми за подкрепа.

„Всички ние искрено искаме нашите хора да се завърнат, но само призивите не са достатъчни. Необходими са две условия: надеждни международни гаранции за сигурност и специална международна инициатива за осигуряване на жилища“, каза той.

Лубинец също така посочи важността на удължаването на статута на временна закрила за украинците в чужбина до края на активните военни действия.

Лубинец заяви, че до края на 2025 г. 11 милиона украински граждани ще са пътували в чужбина. Той също така отбеляза, че официалната статистика на Министерството на външните работи е малко по-ниска - 8,5 милиона. Омбудсманът обаче казва: „Разбираме, че някои не се регистрират в консулствата, така че украинските власти не ги виждат“.

Според бившия външен министър Дмитро Кулеба, „критично малцинство“ от украински граждани, които в момента са в чужбина, ще се завърнат в Украйна.