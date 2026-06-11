Тогава президентът Румен Радев разкритикува решението и заяви, че ще използва личния си автомобил, защото държавните служители били принудени да изпълняват служебните си задължения с лични коли.

Сега депутатите от формацията му „Прогресивна България“ предлагат тази промяна да бъде отменена. В мотивите си те посочват, че използването на автомобили и водачи на НСО гарантира по-висока сигурност, техническа изправност на превозните средства и необходимата подготовка на шофьорите.

На практика това означава възстановяване на транспортното обслужване на президентството от НСО – привилегия, която беше премахната именно с аргумента, че службата трябва да се концентрира върху охранителните си функции, а не да изпълнява логистични задачи за администрацията.

Законопроектът съдържа и второ съществено предложение. Според него парламентът ще получава информация и мотиви за народните представители, които ползват охрана от НСО.

От „Прогресивна България“ аргументират промяната с необходимостта от по-голям парламентарен контрол върху решенията за предоставяне на охрана. Според вносителите рискът за депутати може да съществува и извън условия на война или извънредно положение, поради което трябва да остане възможността за охрана при конкретна заплаха.

Предстои законопроектът да бъде разгледан от парламентарните комисии и след това да влезе за обсъждане в пленарната зала.