Тогава президентът Румен Радев разкритикува решението и заяви, че ще използва личния си автомобил, защото държавните служители били принудени да изпълняват служебните си задължения с лични коли.
Сега депутатите от формацията му „Прогресивна България“ предлагат тази промяна да бъде отменена. В мотивите си те посочват, че използването на автомобили и водачи на НСО гарантира по-висока сигурност, техническа изправност на превозните средства и необходимата подготовка на шофьорите.
На практика това означава възстановяване на транспортното обслужване на президентството от НСО – привилегия, която беше премахната именно с аргумента, че службата трябва да се концентрира върху охранителните си функции, а не да изпълнява логистични задачи за администрацията.
Законопроектът съдържа и второ съществено предложение. Според него парламентът ще получава информация и мотиви за народните представители, които ползват охрана от НСО.
От „Прогресивна България“ аргументират промяната с необходимостта от по-голям парламентарен контрол върху решенията за предоставяне на охрана. Според вносителите рискът за депутати може да съществува и извън условия на война или извънредно положение, поради което трябва да остане възможността за охрана при конкретна заплаха.
Предстои законопроектът да бъде разгледан от парламентарните комисии и след това да влезе за обсъждане в пленарната зала.
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Коментари 1
Е, дебеланата Йотова няма пеша да ходи, я...
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