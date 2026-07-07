Според действащите правила таксата се начислява за всеки различен вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка. Това означава, че при поръчка на няколко еднакви продукта – например 10 рокли – следва да бъде начислена една такса от 3 евро. Ако обаче в пратката има различни категории стоки, като обувки, козметика, бански костюм и плажна кърпа, се дължат по 3 евро за всеки вид продукт.

Причината за разминаванията е, че част от международните платформи и търговци все още адаптират системите си към новите европейски изисквания. Очаква се през преходния период начинът на изчисляване да бъде уеднаквен.

Таксата ще се прилага за пратки от държави извън Европейския съюз до 1 юли 2028 г.

Митническите формалности не следва да се извършват от крайния клиент. Те се обработват от платформата, търговеца или оператора, който организира доставката и митническото оформяне.

Освен цената на поръчката, експерти препоръчват потребителите да обръщат внимание и на безопасността на продуктите, особено когато става въпрос за козметика, детски стоки и изделия, които имат пряк контакт с кожата.