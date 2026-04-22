4 години по-късно: Делото за източването на онкоболницатата в Благоевград влиза в съда

Източник: Фейсбук
Делото за източване на СБАЛО „Св. Мина“ в Благоевград вече е в съда. Това се случва четири години след първия сигнал, съобщава БНТ. По него обвиняем е бившият главен счетоводител, за когото прокуратурата твърди, че в рамките на две години е присвоил над 120 хил. евро от бюджета на лечебното заведение.
 

Случаят стана публичен още през 2022 г., но обвинителният акт е внесен едва сега.

 

Сигналът тогава е подаден от Илко Стоянов, който обяснява, че до проверката се стига след смяна на ръководството заради „недобри показатели“.

 

„Когато новото ръководство встъпи, започна една проверка и при нея се установи този брутален случай. Той практически е елементарен – от една сметка се превеждат на друга сметка публични пари и след това се изтеглят на каса без основание“, посочва Стоянов в ефира на обществената телевизия, като допълва, че сигналът е подаден незабавно.

 

От прокуратурата уточняват, че „присвояването е извършвано чрез неправомерно нареждане на суми по електронен път, последвано от теглене в брой“, като средствата са били осчетоводявани с невярно съдържание.

 

Настоящият управител на болницата д-р Теодор Велчев уверява, че към момента финансовото състояние е стабилизирано.

 

„Изтеглихме кредит – милион и половина лева. В момента си обслужваме кредитите. Успяваме да си плащаме на всички доставчици. Нямаме финансов проблем“, коментира той.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Lufthansa отменя 20 000 полета заради покачващите се цени на авиационното гориво 0| 266 | Lufthansa отменя 20 000 полета заради покачващите се цени на авиационното гориво

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 23| 14810 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8897 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7759 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 6804 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6493 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6101 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби" 0| 5423 | 150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби"
Примирието в Близкия изток: Какво означава за Украйна и Русия? 9| 4260 | Примирието в Близкия изток: Какво означава за Украйна и Русия?
