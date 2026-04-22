Случаят стана публичен още през 2022 г., но обвинителният акт е внесен едва сега.

Сигналът тогава е подаден от Илко Стоянов, който обяснява, че до проверката се стига след смяна на ръководството заради „недобри показатели“.

„Когато новото ръководство встъпи, започна една проверка и при нея се установи този брутален случай. Той практически е елементарен – от една сметка се превеждат на друга сметка публични пари и след това се изтеглят на каса без основание“, посочва Стоянов в ефира на обществената телевизия, като допълва, че сигналът е подаден незабавно.

От прокуратурата уточняват, че „присвояването е извършвано чрез неправомерно нареждане на суми по електронен път, последвано от теглене в брой“, като средствата са били осчетоводявани с невярно съдържание.

Настоящият управител на болницата д-р Теодор Велчев уверява, че към момента финансовото състояние е стабилизирано.

„Изтеглихме кредит – милион и половина лева. В момента си обслужваме кредитите. Успяваме да си плащаме на всички доставчици. Нямаме финансов проблем“, коментира той.