За младите хора те не са просто платформа, която разнообразява ежедневието – те са мястото, където се случва животът. И ако нещо го няма в социалните медии, случило ли се е то изобщо? На фона на безкрайните възможности, които предоставят, все по-често възниква въпросът: дали тази дигитална реалност е толкова безопасна, колкото изглежда?

Дигиталният свят, който погълна едно поколение

Данните, изнесени от Евростат за 2025 г., са категорични: 89,3% от младите хора на възраст между 16 и 29 години в Европейския съюз (ЕС) използват социални мрежи. Това е почти пълно покритие – ниво, което показва колко дълбоко тези платформи са се вкоренили в живота на младите.



За сравнение, при цялото население този дял е значително по-нисък – 67,3%, което подчертава ясно изразената дигитална пропаст между поколенията.

В цели 19 от 27 държави членки над 90% от младите хора са активни в социалните мрежи. Лидери са страни като Кипър – 98,3%, Чехия – 97,2%, Дания – 96,9% и Финландия – 96,6%.

В противоположния край на класацията са: Италия – 80,3%, Германия – 84,2% и Люксембург – 84,8%. Но дори противоположния край, не е толкова противоположен, защото дори най-ниските стойности остават впечатляващо високи.

В България 71,06% от общото население използва социални мрежи, което е над средното за ЕС. При младите хора на възраст 16–29 години делът достига 89,4%, което показва, че дигиталните платформи са почти неизменна част от ежедневието на хората у нас.

Огромна разлика между поколенията

Един от най-интересните аспекти на тези данни е разликата между младите и общото население. В редица страни се наблюдава значителен дигитален разрив между поколенията.

Най-сериозен е той в Хърватия (29,2 процентни пункта (п.п.), 61,5 % от общото население срещу 90,7 % от младите хора), Австрия (28,2 п.п., 67,9 % срещу 96,1 %) и Полша (27,2 п.п., 63,3 % срещу 90,5 %). Най-малките разлики са отчетени в Дания (7,2 п.п., 89,7 % спрямо 96,9 %), Малта (10,3 п.п., 81,6 % спрямо 91,9 %) и Кипър (11,8 п.п., 86,5 % спрямо 98,3 %).

Скритата страна на популярността

Зад тази впечатляваща статистика се крие и една нарастваща тревога. С увеличаването на използването на социални мрежи растат и опасенията, свързани с психичното здраве, пристрастяването към дигитални платформи, дезинформацията, онлайн тормоза и защитата на личните данни.

Особено уязвими към тези заплахи са именно младите потребители, които прекарват значителна част от времето си онлайн и често изграждат самооценката си през дигиталното одобрение.

Алгоритмите, създадени да задържат вниманието, невинаги работят в полза на потребителя – напротив, те често усилват съдържание, което провокира силни емоции, независимо дали е полезно или вредно.

Балансът между възможности и рискове

Социалните мрежи безспорно предлагат огромни ползи – лесен достъп до информация, възможности за образование, създаване на общности и дори професионално развитие.

Днес ключовият въпрос вече не е дали да ги използваме, а как да го правим осъзнато. Образованието по дигитална грамотност, критичното мислене и ясните регулации стават все по-необходими, за да се гарантира, че младите хора не просто са онлайн, а са защитени и наясно с рисковете.

Дигитално бъдеще

Данните категорично доказват огромното влияние, което имат социалните мрежи над хората днес. Но истинската промяна тепърва предстои с навлизането на поколението Алфа – първото поколение, което израства изцяло в свят на социални мрежи и изкуствен интелект, без спомен за живот извън дигиталната среда.

С тази нова реалност идва и още по-голяма отговорност – не само за самите потребители, а и за родителите, образователните системи, институциите и технологичните компании. Защото за това поколение онлайн пространството няма да е „добавка“ към живота, а самата му основа.

Истинското предизвикателство не е да ограничим социалните мрежи, а да изградим среда, в която те развиват, защитават и образоват. Само така дигиталният свят може да бъде не просто неизбежен, а съзнателно оформен – място, което работи в полза на хората. Дали обаче е възможно да направим промяната?