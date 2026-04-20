България изпреварва Гърция по доходи до 2030 г.

Очаква се България да заеме по-предна позиция от Гърция в класацията по БВП на човек, изчислен по паритет на покупателната способност, което означава по-висока реална покупателна способност на населението. В същото време страната ще остане зад Турция, която е единственото изключение сред държавите кандидатки за ЕС с по-добро класиране от някои членки на съюза.

България ще бъде на 30-то място от 41 европейски икономики, Гърция ще бъде 32, а държавите от Западните Балкани – Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Албания и Босна – се нареждат в класацията от 34 до 38 място. През 2025 г. БВП на глава от населението в България възлиза на 42 816 евро, а на Сърбия е с над 10 хиляди евро по-малък – 32 724 евро. Тази разлика от почти 10 хиляди евро ще се запази и през 2030 г., когато българският БВП по ППС ще бъде вече 56 360 евро, а на Сърбия ще бъде 44 458 евро.

Прогнозите показват, че икономическите размествания в Европа ще бъдат ограничени, но показателни. Докато България постепенно подобрява позицията си, Гърция отбелязва най-голям спад сред разглежданите страни и слиза няколко места надолу в класацията.

В по-широк контекст Северна и Западна Европа ще продължат да доминират по ниво на доходите. Ирландия се очаква да оглави класацията по БВП на човек до 2030 г., изпреварвайки Люксембург, следвана от Норвегия, Швейцария и Дания.

Сред големите икономики Германия остава най-добре позиционирана, докато Испания се нарежда най-ниско.

Въпреки очакваното подобрение, България ще остане сред страните с най-нисък БВП на човек в ЕС в номинално изражение, с прогнозна стойност около 28 000 евро. Разликата спрямо най-богатите държави ще остане значителна – в Люксембург се очакват над 150 000 евро на човек.

Данните подчертават трайна тенденция – макар България да изпреварва Гърция по реална покупателна способност, дистанцията до водещите икономики остава голяма, а страни като Турция продължават да се позиционират между по-бедните и по-богатите части на континента.