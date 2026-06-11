На церемония в Люксембург вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в официалното приемане на България в механизма, след като страната депозира документа за ратификация на договора за присъединяване.

Българското знаме вече е сред тези на останалите държави членки на ЕМС.

Какво представлява Европейският механизъм за стабилност?



ЕМС е създаден през 2012 г. след дълговата криза в Европа, когато Гърция, Кипър и други държави изпаднаха в сериозни финансови затруднения. Основната му задача е да предоставя финансова помощ на страни от еврозоната, които са изправени пред риск от фалит, банкови сътресения или загуба на достъп до финансовите пазари.

На практика това е общият защитен фонд на държавите от еврозоната – своеобразна застраховка срещу бъдещи кризи.

Когато дадена държава изпадне в тежка финансова ситуация, механизмът може да предостави заеми, кредитни линии или други форми на подкрепа срещу определени условия и реформи.

Колко ще струва на България?



Членството в ЕМС не е само символичен акт.

С присъединяването си България поема ангажимент да внесе около 600 млн. евро платен капитал в механизма. Средствата няма да бъдат внесени наведнъж, а поетапно в рамките на няколко години.

Срещу това страната придобива дял в институцията и получава достъп до финансовите инструменти на фонда при евентуални бъдещи сътресения.

Освен платения капитал съществува и по-голям ангажимент под формата на записан капитал, който може да бъде изискан единствено при извънредни обстоятелства и решение на държавите членки.

Поддръжниците на механизма определят това като цена за по-висока финансова сигурност. Критиците обаче поставят въпроса доколко българските данъкоплатци трябва да участват във фонд, който потенциално може да бъде използван за подпомагане на други държави от еврозоната.

Нов ангажимент на фона на споровете за дефицита



Членството в ЕМС идва в момент, когато България е изправена и пред друго финансово предизвикателство.

Европейската комисия вече сигнализира, че страната може да бъде обект на процедура за свръхдефицит заради бюджетен дефицит над референтната граница от 3% от брутния вътрешен продукт.

Според последните прогнози на Комисията дефицитът може да достигне 4,1% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г., ако не бъдат предприети допълнителни мерки за ограничаване на разходите.

Именно затова новината за ангажимент от около 600 млн. евро неизбежно предизвиква въпроси за състоянието на публичните финанси.

Икономистите обаче подчертават, че двете теми не трябва да се смесват. Вноските в ЕМС са част от задълженията на всяка държава членка на еврозоната и не са причината за нарастващия бюджетен дефицит. Те представляват капиталово участие в общ европейски механизъм, а не текущ разход като пенсии, заплати или социални плащания.

Повече права, но и повече отговорности



За България членството в ЕМС е поредният знак, че участието в еврозоната не се изчерпва единствено със смяната на валутата.

То означава включване в общи механизми за финансова стабилност, участие във вземането на решения и поемане на конкретни финансови ангажименти.

За едни това е естествена стъпка към по-дълбока европейска интеграция и по-силна защита при бъдещи кризи.

За други е напомняне, че всяка допълнителна сигурност има своята цена.

Едно е сигурно – с присъединяването към Европейския механизъм за стабилност България вече не е просто участник в еврозоната, а част от системата, която трябва да гарантира нейната устойчивост при следващата голяма финансова криза.