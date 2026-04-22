Решението може да отключи одобрението на ключов заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за Киев. Унгария блокираше средствата именно заради спирането на транзита, пише Kyiv Independent.

Президентът Володимир Зеленски потвърди, че ремонтните дейности са приключили и тръбопроводът е готов за работа.

Унгарската енергийна компания MOL Group също съобщи, че е получила уведомление от украинския оператор „Укртранснафта“, че подаването на суров петрол през системата вече е започнало.















Словашкият министър на икономиката Дениса Сакова заяви, че доставките за страната ще бъдат възстановени до сутринта на 23 април. От украинска страна засега няма официален коментар, а представители на „Нафтогаз“ отказаха да говорят по темата.

Възобновяването на транзита е решаващо за европейското финансиране. Заемът трябва да покрие нуждите на Украйна за периода 2026–2027 г., като две трети от средствата са предназначени за отбрана, а останалите – за бюджетна подкрепа. Очаква се първите плащания да започнат между края на май и началото на юни.

Унгария и Словакия, които нямат излаз на море, бяха единствените страни в ЕС, продължили да получават руски петрол по южния клон на „Дружба“ преди прекъсването. За Унгария този маршрут осигурява между 86% и 92% от вноса, а за Словакия – почти целия.

Според информации на Reuters, MOL Group вече е подала заявки за първите количества, които ще бъдат разпределени поравно между двете държави.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан, известен с по-близките си позиции до Кремъл, използва темата за транзита в предизборната си кампания. Той обвини Киев в „енергиен шантаж“. В писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща Орбан заяви, че Будапеща е готова да отмени ветото върху заема „без забавяне“, след като доставките бъдат възстановени.

Словашкият външен министър Юрай Бланар също посочи, че страната му ще подкрепи нов пакет санкции срещу Русия, но едва след като руският петрол отново започне да достига до Словакия по „Дружба“.