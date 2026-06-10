Депортирането на мигранти от Гърция към „центрове за връщане“ извън ЕС ще стане възможно след сключване на двустранни споразумения с трети държави. Министърът на миграцията Танос Плеврис заяви, че европейските правителства водят преговори със страни извън блока, като целта е първите такива центрове да бъдат открити през 2027 г.

„Гръцкото правителство вече проведе консултации с две африкански държави“, каза Плеврис пред журналисти, без да уточни за кои държави говори.

Гърция, най-южната средиземноморска страна в Европа и основна входна точка за мигранти, беше начело на кризата от 2015-2016 г., когато над милион души от Близкия изток и Африка преминаха границата на Европа.



Броят на пристигащите оттогава е намалял, но на двата егейски острова, най-близо до африканското крайбрежие – Крит и Гавдос – броят на лодките, превозващи мигранти предимно от Либия, рязко се е увеличил през последните години.

Миналата седмица законодателите на Европейския съюз и правителствата се споразумяха за нови правила, позволяващи на държавите да изпращат отхвърлени търсещи убежище в центрове за задържане в трети страни, което предизвика остри критики от страна на правозащитни организации.

Новите правила все още трябва да бъдат одобрени от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

По-рано беше съобщено, че броят на депортациите на хора, на които е отказано убежище в Германия, се е увеличил значително от 2025 г. насам.

В Нидерландия броят на отхвърлените молби за убежище е надвишил броя на одобрените през 2025 г. и делът им се е увеличил.