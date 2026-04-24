Гладът по света расте рязко, докато помощта намалява

Около 1,4 милиона души са били на ръба на гладна смърт през 2025 г. в шест държави и територии – рязък скок спрямо 155 000 през 2016 г. В същото време хуманитарното финансиране се е свило до нивата отпреди почти десетилетие.

Общо 266 милиона души в 47 държави са преживели тежка продоволствена несигурност през 2025 г., като експертите предупреждават, че реалният брой вероятно е по-висок заради липса на данни от редица страни.

За първи път от десет години насам глад е официално обявен едновременно на две места – в Газа и Судан, където конфликтите и ограниченият достъп до помощи задълбочават кризата.

Според експертите именно войните са основният двигател на глада. Над 147 милиона души в 19 държави страдат от недостиг на храна именно заради конфликти.

В същото време финансирането за борба с кризата намалява. Рязък спад в чуждестранната помощ от САЩ, както и съкращения в страни като Германия, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство, допълнително усложняват ситуацията.

Допълнителен натиск идва и от ескалацията на конфликта в Близкия изток, която вече влияе върху цените на енергията и торовете. Това удря най-силно държавите, зависими от внос на храни.

Докладът предупреждава, че без спешни мерки кризата може да се задълбочи още повече през следващите години.