През 2022 г. Европейската комисия обяви амбициозна пътна карта за ограничаване на най-опасните химикали – най-мащабният план от този тип досега. Четири години по-късно обаче резултатите са далеч от очакванията.

Според доклада процесът изобщо не е започнал за 7 от общо 22 групи опасни вещества, а при още 7 напредъкът на практика е „замразен“. Забавянията достигат до почти 4 години, въпреки че по закон решенията трябва да се вземат в рамките на три месеца.

Експерти и екоорганизации обвиняват Европейската комисия, че се е превърнала в основна пречка пред собствените си мерки. Според тях тези забавяния са довели до допълнително замърсяване от близо 100 000 тона опасни химикали.

Сред засегнатите вещества са оловото в боеприпаси и риболовни принадлежности, химикали в детски продукти, свързвани с рак и генетични увреждания, както и торове, отделящи канцерогенни съединения.

Някои ограничения все пак са въведени – например за част от т.нар. PFAS („вечни химикали“) в пожарогасителни пяни и за олово в PVC пластмаси. Но като цяло напредъкът е значително по-бавен от планираното.

Според учени причината е липса на политическа воля. „Изключително разочароващо е, че процесите стигат до експертно ниво, но блокират при вземането на решения“, коментират анализатори.

Европа традиционно е лидер в регулациите на опасни вещества, но настоящата ситуация поставя под съмнение способността на ЕС да изпълни собствените си екологични цели.