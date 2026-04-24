Бави се забраната на токсични вещества в ЕС, рискът за здравето остава

Вредни химикали в бебешки пелени, „вечни химикали“ в ежедневни продукти и други опасни вещества продължават да се използват в Европа заради сериозни забавяния в регулациите. Това показва нов анализ на организации като ClientEarth и European Environmental Bureau.
 

През 2022 г. Европейската комисия обяви амбициозна пътна карта за ограничаване на най-опасните химикали – най-мащабният план от този тип досега. Четири години по-късно обаче резултатите са далеч от очакванията.

 

Според доклада процесът изобщо не е започнал за 7 от общо 22 групи опасни вещества, а при още 7 напредъкът на практика е „замразен“. Забавянията достигат до почти 4 години, въпреки че по закон решенията трябва да се вземат в рамките на три месеца.

 

Експерти и екоорганизации обвиняват Европейската комисия, че се е превърнала в основна пречка пред собствените си мерки. Според тях тези забавяния са довели до допълнително замърсяване от близо 100 000 тона опасни химикали.

 

Сред засегнатите вещества са оловото в боеприпаси и риболовни принадлежности, химикали в детски продукти, свързвани с рак и генетични увреждания, както и торове, отделящи канцерогенни съединения.

 

Някои ограничения все пак са въведени – например за част от т.нар. PFAS („вечни химикали“) в пожарогасителни пяни и за олово в PVC пластмаси. Но като цяло напредъкът е значително по-бавен от планираното.

 

Според учени причината е липса на политическа воля. „Изключително разочароващо е, че процесите стигат до експертно ниво, но блокират при вземането на решения“, коментират анализатори.

 

Европа традиционно е лидер в регулациите на опасни вещества, но настоящата ситуация поставя под съмнение способността на ЕС да изпълни собствените си екологични цели.

