Мотористът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, съобщи Нова телевизия.
Той е транспортиран в болницата в Монтана с оплаквания, без данни за тежки наранявания.
В автомобила са пътували баща и син. При инцидента няма пострадали. Пробата за алкохол на водача на лекия автомобил е отрицателна.
На мястото на инцидента има полицейско присъствие, а движението в района е затруднено.
Четири са вече жертвите на катастрофата на „Челопешко шосе" в София. При гонка автомобил се заби и преобърна автобус на градския транспорт, втора кола се разцепи на две след няколко последователни удара, включително в спирка. Общо осем души остават в различни столични болници за лечение.
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Коментари 1
Ненормалниците, управлявпщи МПС трябва да бъдат поставени на място с драстично увеличение на наказанията, предвидени неспазване ЗДП. Управляващите МПС без истински документ за управление на МПС трябва да се квалифицират като лица, които се подготвят да извършат предумишлено убийство-чл. 17, ал. 1 от НК, приготовлението е създаване на условия за извършване на намисленото престъпление преди още да е започнало неговото изпълнение.
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