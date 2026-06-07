Мотористът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, съобщи Нова телевизия.

Той е транспортиран в болницата в Монтана с оплаквания, без данни за тежки наранявания.

В автомобила са пътували баща и син. При инцидента няма пострадали. Пробата за алкохол на водача на лекия автомобил е отрицателна.

На мястото на инцидента има полицейско присъствие, а движението в района е затруднено.

Четири са вече жертвите на катастрофата на „Челопешко шосе" в София. При гонка автомобил се заби и преобърна автобус на градския транспорт, втора кола се разцепи на две след няколко последователни удара, включително в спирка. Общо осем души остават в различни столични болници за лечение.