Изборът на датата от ЮНЕСКО през 1995 г. е стратегическа комбинация от история и традиции. На 23 април 1616 г. умират Шекспир, Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. Традицията „Диада де Сан Жорди“ (денят на Св. Георги), при която се подаряват книги срещу рози, е основният двигател за превръщането на датата в международен празник.

Празникът далеч не е само символичен. Той е свързан с реални кампании, насочени към подобряване на грамотността и достъпа до информация. Всяка година ЮНЕСКО определя град, който да реализира едногодишна програма за популяризиране на четенето.

Основното събитие у нас е „Походът на книгите“ – инициатива, която събира автори, публични личности и деца в училища и библиотеки. На този ден често се обявяват и носителите на годишните награди „Рицар на книгата“. В страни като Великобритания и Ирландия се раздават милиони ваучери на ученици, с които те могат да получат безплатна книга или отстъпка.

Включването на авторското право в името на празника не е случайно. То е законовият щит, който гарантира, че авторите и издателите получават справедливо възнаграждение за работата си. В ерата на изкуствения интелект и масовото пиратство, тази тема става по-актуална от всякога и напомня, че съдържанието има цена.

Ето и няколко идеи как да отбележите празника. Купете книга от независима малка книжарница. Подарете книга на близък човек. Пренаредете библиотеката си вкъщи. Карта за обществена библиотека също е добра идея.