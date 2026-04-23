Още един осъден за купуване на гласове преди изборите

Делото, водено от Районната прокуратура в Монтана, приключи след признание на вината от страна на извършителя.

Според събраните доказателства в периода 10-11 април 2026 г. обвиняемият М.М. е дал по 50 евро на човек на 10 души. Целта е била те да бъдат склонени да гласуват за определена политическа партия на изборите за народни представители, проведени на 19 април.

Обвиняемият се е признал за виновен за извършеното престъпление. Определението на съда, с което е наложено наказанието, има последиците на влязла в сила присъда.