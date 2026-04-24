"Разбира се. Поздравих го и изпратих му съобщение. И след това той ми се обади. Разговаряхме. Пожелах му успех, изразих убеждението си, че щом е получил толкова високо мнозинство, това е гаранция за стабилност, че вероятно българският народ и българските граждани са разпознали в него стабилен елемент от държавата и нацията, че вероятно ще може лесно да сформира правителство и да осъществи програмата си." Това заяви президентът на Северна Македония в изявление пред медиите днес в парламента, в кулоарите на XX Конференция на председателите на парламентите от Адриатическо-Йонийската инициатива.

Силяновска-Давкова посочи, че мнозинството и стабилността също са важни, защото, както подчерта тя, "ще имаме с кого да говорят".

"Подчертах, че за мен регионалният подход е важен, че очаквам приятелски отношения, конструктивни отношения, разбиране за необходимостта от разширяване. Очаквам, разбира се, и организирането на среща", каза Силяновска-Давкова.