Петък, 24 Април 2026, 19:57
13 депутати избраха откъде влизат в парламента, ЦИК обяви решенията

Редактор: Frognews
Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни избирателни района, вече обявиха откъде ще влязат в 52-рото Народно събрание. Решенията на общо 13 депутати бяха съобщени от заместник-председателя на Централната избирателна комисия по време на заседание.
 

От „Прогресивна България“ Александър Пулев избира Стара Загора вместо Шумен, Иван Демерджиев ще бъде депутат от Кърджали вместо София, а Румен Радев влиза от София вместо Бургас.

 

В ГЕРБ лидерът Бойко Борисов ще представлява Пловдив, а не София. Делян Добрев избира София пред Хасково, а Томислав Дончев влиза от Габрово вместо столицата.

 

В коалицията Продължаваме промяната – Демократична България Асен Василев ще бъде депутат от Пловдив, а не от Хасково, докато Николай Денков избира Благоевград вместо София.

 

От ДПС Делян Пеевски ще влезе от Кърджали, Димитър Аврамов – от Плевен, а Халил Летифов – от Смолян.

 

Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще представлява София вместо Варна, а Цончо Ганев избира столицата пред Бургас.

 

Очаква се утре ЦИК да обяви окончателния поименен състав на новия парламент, след като вече бяха разпределени мандатите между политическите сили.

