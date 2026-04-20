Ето най-важното от вота по региони към 09:00 ч.:



В редица ключови области „Прогресивна България“ преминава психологическата граница от половината гласове:

* София-област: 50,99%

* Враца: 55,43%

* Велико Търново: 50,14%

* Плевен: 51,88%

* Пазарджик: 53,98%

* Ямбол: 54,99%

* Сливен: 51,99% (при 100% обработени протоколи)



Битката за големите градове: София, Варна и Пловдив



* Варна: При 61% обработени протоколи „Прогресивна България“ води с 46%. ГЕРБ-СДС (13,8%) и ПП-ДБ (13,1%) са в „мъртва хватка“ за второто място. „Възраждане“ тук е със силен резултат от 6,2%.



* Пловдив-област: Пълна доминация на Радев с 52,8%. ГЕРБ-СДС остава втора с 12,9%, а ПП-ДБ е на трета позиция със 7,4%.



* Перник: Тук протоколите са обработени на 100%. Резултатът е 48,4% за победителя срещу 18,3% за ГЕРБ-СДС.



* Кърджали: Бастионът на ДПС



Област Кърджали остава единственото място, където статуквото не е разбито от новата формация. При 47% обработени протоколи:

* ДПС: 66,2%

* Прогресивна България: 17,9%

* АПС (Доган): 3,7%



Пробивът на малките партии



Въпреки доминацията на победителя, в отделни области малките формации показват жизненост:

* МЕЧ: Бележи около 4% в Плевен, Кюстендил и Монтана.

* Величие: Висок резултат във Варна (4,2%) и Русе (4,5%).

* Сияние: Силно представяне в Плевен (4,2%) и Русе (4,1%).

Екипът на ФрогНюз отбелязва: Данните продължават да постъпват, но тенденцията е ясна – електоралната карта на България е преначертана. Единствено в смесените райони ДПС запазва лидерството си, докато в останалата част на страната традиционните партии губят позиции.