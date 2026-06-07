Новината за намеренията на Белия дом идва след като Техеран изпрати вълната от удари срещу Кувейт и Бахрейн. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент е наредил на екип да оцени разходите за щетите, вече нанесени на съюзниците от Персийския залив от режима на аятоласите в Техеран.

САЩ ще обмислят използването на ирански активи и за възстановяване на евентуални бъдещи разрушения.

Разкритието дойде ден след като Мохсен Резаи, съветник на върховния лидер на Иран, заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на тримесечната война зависи от освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, замразени от Съединените щати.

В събота източникът не уточни какъв вид активи разглежда Министерството на финансите. Формулировката, използвана за описанието на новите мерки, не изглеждаше да се ограничава само до замразените активи.

Заплахата за пренасочване на иранските активи може да създаде ново напрежение в крехкото примирие между САЩ и Иран, което беше подложено на ново изпитание през уикенда с удари от страна на САЩ и Иран.

Мирните преговори изглежда са в застой, въпреки че министър от посредническата страна Пакистан замина в събота за Техеран с писмо до върховния лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменеи, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция ISNA.

Американските сили нанесоха удари по ирански крайбрежни радарни станции в Горук и остров Кешм, и двете в Ормузкия проток, рано в събота, след като свалиха дронове, изстреляни от Иран, които според Централното командване на САЩ представлявали заплаха за морския трафик.

Още два ирански атакуващи дрона, които заплашвали корабоплаването в пролива, също бяха свалени, съобщиха американските военни късно в събота.

Иранската Революционна гвардия заяви, че е нанесла ответен удар срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, а кувейтската армия съобщи в събота, че е пресекла седем балистични ракети, които са прелетели над жилищни райони, причинявайки материални щети, но без жертви.