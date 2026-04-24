САЩ обмислят санкции в НАТО, Испания под прицел заради Иран

Според информацията става дума за вътрешен имейл, разпространяван на високо ниво в Пентагона, който отразява нарастващото напрежение между САЩ и част от европейските съюзници. Причината е отказът или колебанието на някои държави да предоставят достъп до бази, въздушно пространство и логистична подкрепа по време на конфликт, пише Reuters.

Администрацията на Доналд Тръмп вече нееднократно критикува съюзниците за липсата на участие, включително за това, че не са изпратили военноморски сили за осигуряване на трафика през Ормузкия проток.

Сред разглежданите идеи са ограничаване на ролята на „проблемни“ държави в НАТО, както и преоценка на американската позиция по чувствителни геополитически въпроси – като подкрепата за британския суверенитет над Фолклендските острови.

Испания е сред страните, към които има недоволство, след като правителството в Мадрид отказа да позволи използването на свои бази и въздушно пространство за удари срещу Иран. В страната се намират ключови американски военни съоръжения, включително базите в Рота и Морон.

От испанска страна премиерът Педро Санчес заяви, че не коментира вътрешни документи, а се води от официални позиции на правителството на САЩ.

Според американски представители обсъжданите мерки целят да намалят усещането за „привилегированост“ сред европейските съюзници и да подчертаят, че НАТО не може да бъде еднопосочен съюз.

Въпреки острия тон, документът не предлага изтегляне на САЩ от алианса или закриване на бази в Европа. Но самият факт, че подобни идеи се обсъждат, показва колко сериозно е напрежението вътре в НАТО на фона на войната с Иран.