САЩ обмислят санкции в НАТО, Испания под прицел заради Иран

САЩ обмислят санкции в НАТО, Испания под прицел заради Иран
Вътрешен документ на Пентагона разглежда възможности за наказване на съюзници в НАТО, които според Вашингтон не са подкрепили достатъчно военните операции срещу Иран. Сред обсъжданите мерки е дори временно отстраняване на Испания от алианса.
 

Според информацията става дума за вътрешен имейл, разпространяван на високо ниво в Пентагона, който отразява нарастващото напрежение между САЩ и част от европейските съюзници. Причината е отказът или колебанието на някои държави да предоставят достъп до бази, въздушно пространство и логистична подкрепа по време на конфликт, пише Reuters. 

 

Администрацията на Доналд Тръмп вече нееднократно критикува съюзниците за липсата на участие, включително за това, че не са изпратили военноморски сили за осигуряване на трафика през Ормузкия проток.

 

Сред разглежданите идеи са ограничаване на ролята на „проблемни“ държави в НАТО, както и преоценка на американската позиция по чувствителни геополитически въпроси – като подкрепата за британския суверенитет над Фолклендските острови.

 

Испания е сред страните, към които има недоволство, след като правителството в Мадрид отказа да позволи използването на свои бази и въздушно пространство за удари срещу Иран. В страната се намират ключови американски военни съоръжения, включително базите в Рота и Морон.

 

От испанска страна премиерът Педро Санчес заяви, че не коментира вътрешни документи, а се води от официални позиции на правителството на САЩ.

 

Според американски представители обсъжданите мерки целят да намалят усещането за „привилегированост“ сред европейските съюзници и да подчертаят, че НАТО не може да бъде еднопосочен съюз.

 

Въпреки острия тон, документът не предлага изтегляне на САЩ от алианса или закриване на бази в Европа. Но самият факт, че подобни идеи се обсъждат, показва колко сериозно е напрежението вътре в НАТО на фона на войната с Иран.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Азия усеща затворения Ормузки проток. Ще стигне ли кризата до САЩ? 1| 528 | Азия усеща затворения Ормузки проток. Ще стигне ли кризата до САЩ? Протест в НАТФИЗ заради отстраняването на асистент-преподавател 0| 599 | Протест в НАТФИЗ заради отстраняването на асистент-преподавател Отменят военния парад за Гергьовден, ще лети само военната авиация над София 5| 811 | Отменят военния парад за Гергьовден, ще лети само военната авиация над София

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15516 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9772 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8853 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7569 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6556 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 6016 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5837 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5236 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
