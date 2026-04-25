СДВР затяга мерките за сигурност в центъра на столицата заради Вечното дерби
Засилени мерки за сигурност ще бъдат въведени в София заради днешното футболно дерби между ЦСКА и Левски, съобщават от СДВР. В охраната ще участват служители на столичната полиция, „Национална полиция“, жандармерията и областната дирекция на МВР. Мачът ще се играе от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като около съоръжението ще бъде обособена специална зона за сигурност с контролно-пропускателни пунктове.
Вратите ще отворят още в 14:00 ч., за да се избегне струпване на фенове.
Полицията ще извършва проверки за лица с наложени забрани за посещение на спортни събития, както и за носене на забранени предмети като оръжие, пиротехника и други опасни вещи. Непълнолетни ще се допускат само с придружител и попълнена декларация.
Органите на реда ще следят за обществения ред преди, по време и след срещата, като при нужда ще подпомагат и охранителните фирми, ангажирани от организаторите. Възможни са временни затруднения в движението в централната част на града, включително и краткотрайно спиране на трафика.
Въведена е и забрана за използване на дронове в района на стадиона и около ключови държавни сгради. При нарушения ще бъдат налагани санкции.
Реклама / Ads
Реклама / Ads