Вратите ще отворят още в 14:00 ч., за да се избегне струпване на фенове.

Полицията ще извършва проверки за лица с наложени забрани за посещение на спортни събития, както и за носене на забранени предмети като оръжие, пиротехника и други опасни вещи. Непълнолетни ще се допускат само с придружител и попълнена декларация.

Органите на реда ще следят за обществения ред преди, по време и след срещата, като при нужда ще подпомагат и охранителните фирми, ангажирани от организаторите. Възможни са временни затруднения в движението в централната част на града, включително и краткотрайно спиране на трафика.

Въведена е и забрана за използване на дронове в района на стадиона и около ключови държавни сгради. При нарушения ще бъдат налагани санкции.