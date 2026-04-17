ЕС планира също така да пренастрои режима на санкции, като запази натиск върху конкретни лица и структури, свързани с нарушения на политическия преход, но същевременно разшири диалога с новото сирийско ръководство.

След падането на режима на Башар ал-Асад в края на 2024 г. и формирането на преходно правителство, водено от Ахмед ал-Шараа, Сирия се стреми към по-активна международна интеграция. Повечето западни санкции срещу страната бяха отменени в края на миналата година.

Новата европейска стратегия предвижда засилено икономическо сътрудничество чрез търговски и инвестиционни рамки, както и мобилизиране на частни инвестиции и техническа помощ за подобряване на бизнес средата. ЕС поставя акцент и върху възможността за организирано, доброволно и безопасно завръщане на сирийски бежанци. В Европа живеят над 1 милион сирийци, като най-голямата общност е в Германия.

В областта на сигурността Брюксел обмисля подкрепа за обучение на местната полиция, укрепване на институциите на вътрешното министерство и сътрудничество в борбата с тероризма, наркотрафика и организираната престъпност.

Документът предвижда и подкрепа за споразумение между Дамаск и кюрдските власти в североизточна Сирия, насочено към интеграция на местните институции и разширяване на правата на кюрдското население.

ЕС замрази дипломатическите си отношения с режима в Дамаск след началото на гражданската война в Сирия. Брюксел наложи строги санкции срещу правителството на Башар ал-Асад, мотивирани от системни нарушения на човешките права, включително масови бомбардировки срещу цивилно население, използване на химически оръжия и репресии срещу опозицията.

Допълнително напрежение в отношенията предизвика и външнополитическата ориентация на режима, който се утвърди като ключов съюзник на Русия. След 2022 г. и подкрепата на Дамаск за руската инвазия в Украйна, редица европейски държави прекъснаха или допълнително ограничиха дипломатическите си контакти със Сирия.