Реклама / Ads
Петък, 17 Април 2026, 14:45
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 417 | НОВИНИ

Сигурност и икономика: ЕС възстановява официалните отношения със Сирия

Източник: БГНЕС
Европейският съюз планира да възстанови официалните отношения със Сирия и да засили сътрудничеството в сферата на икономиката и сигурността с преходните власти в Дамаск, съобщава Reuters. Според документ на Европейската служба за външна дейност, разпространен до страните членки, Брюксел предвижда пълно възстановяване на споразумението за сътрудничество със страната от 1978 г. и започване на политически диалог на високо равнище, насрочен за 11 май.
 

ЕС планира също така да пренастрои режима на санкции, като запази натиск върху конкретни лица и структури, свързани с нарушения на политическия преход, но същевременно разшири диалога с новото сирийско ръководство.

 

След падането на режима на Башар ал-Асад в края на 2024 г. и формирането на преходно правителство, водено от Ахмед ал-Шараа, Сирия се стреми към по-активна международна интеграция. Повечето западни санкции срещу страната бяха отменени в края на миналата година.

 

Новата европейска стратегия предвижда засилено икономическо сътрудничество чрез търговски и инвестиционни рамки, както и мобилизиране на частни инвестиции и техническа помощ за подобряване на бизнес средата. ЕС поставя акцент и върху възможността за организирано, доброволно и безопасно завръщане на сирийски бежанци. В Европа живеят над 1 милион сирийци, като най-голямата общност е в Германия.

 

В областта на сигурността Брюксел обмисля подкрепа за обучение на местната полиция, укрепване на институциите на вътрешното министерство и сътрудничество в борбата с тероризма, наркотрафика и организираната престъпност.

 

Документът предвижда и подкрепа за споразумение между Дамаск и кюрдските власти в североизточна Сирия, насочено към интеграция на местните институции и разширяване на правата на кюрдското население.

 

ЕС замрази дипломатическите си отношения с режима в Дамаск след началото на гражданската война в Сирия. Брюксел наложи строги санкции срещу правителството на Башар ал-Асад, мотивирани от системни нарушения на човешките права, включително масови бомбардировки срещу цивилно население, използване на химически оръжия и репресии срещу опозицията.

 

Допълнително напрежение в отношенията предизвика и външнополитическата ориентация на режима, който се утвърди като ключов съюзник на Русия. След 2022 г. и подкрепата на Дамаск за руската инвазия в Украйна, редица европейски държави прекъснаха или допълнително ограничиха дипломатическите си контакти със Сирия.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 