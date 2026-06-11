По думите му материалите са предадени чрез Посолството на Сърбия в България, а процедурата се движи по установения ред и следва строго формални правила.

Мавродиев беше задържан в Белград след близо две години извън полезрението на българските власти. Според информация по случая преди да се озове в Сърбия той е пребивавал в Обединените арабски емирства.

Адвокатът му Емануил Йорданов заяви, че клиентът му е бил задържан, докато се е връщал към България. По думите му по време на съдебното производство в Сърбия Мавродиев вероятно сам ще поиска да бъде върнат в страната.

Бившият шеф на ББР е обвиняем по разследване на Софийската градска прокуратура за длъжностно присвояване в особено големи размери. Делото е свързано с кредит за близо 150 млн. лева, отпуснат от държавната банка.





След ареста му българските власти започнаха процедура по екстрадиция. Мавродиев е задържан за срок до 18 дни, като при необходимост арестът може да бъде удължен до 40 дни до разглеждането на искането.

Разследването започна през 2024 г. и е свързано с кредит, отпуснат от ББР на дружеството „Роудуей кънстракшън“. По делото обвиняеми са още бизнесменът Румен Гайтански и адвокатът Иван Георгиев, посочен като действителен собственик на компанията.

Според прокуратурата част от средствата са били използвани за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга част – за погасяване на задължения на ТЕЦ „Варна“. Съдът обаче отбеляза още през 2024 г., че към онзи момент твърденията за извършено присвояване не са били доказани.

От държавното обвинение засега не съобщават подробности за развитието на разследването, но потвърждават, че ще настояват за връщането на Мавродиев в България.