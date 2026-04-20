Понеделник, 20 Април 2026, 11:03
„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата

Редактор: Frognews
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
 

На 21 април (вторник) 2026 г. във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на адрес ж.к. Левски В, ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „576-та“, се налага спиране на водоподаването от 09:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“.

 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес ж.к. Левски В – ул. „Станислав Доспевски“, пред бл. 14.

 

Засегнатите от прекъсването на водата могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

 

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства.

 

Интернет сайтът на дружеството дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

